Європарламент заслухає заяву Могеріні про ракетний договір



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У четвер депутати Європарламенту проголосують за резолюцію

В ході пленарної сесії Європейського парламенту в середу ввечері ЄП має намір заслухати заяву високого представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні «щодо майбутнього договору про ядерні сили середньої дальності (ДРСМД) та його вплив на союз».

Про це заявила британський депутат Клер Муді.

За словами Муді, «потрібно, щоб парламент зайняв чітку позицію щодо майбутнього договору про ядерні сили середньої дальності».

«Треба терміново ухвалити резолюцію з цього питання вже на цьому тижні», - заявила Клер.

Вона зазначила, що завдяки цим договором була посилена безпека європейських громадян.

«Європейський парламент повинен визначити свою позицію, враховуючи прямий вплив договору на громадян, яких ми представляємо», - сказала європейський депутат.

Таким чином, у середу ввечері Європарламент має намір заслухати заяву високого представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні «про майбутнє цього договору та його вплив на союз».

У четвер депутати проголосують за відповідну резолюцію.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Вашингтоні обговорив з радником президента Сполучених Штатів Джоном Болтоном питання виходу США і Росії з ракетного договору.