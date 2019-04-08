Європейські націоналісти оголосили про створення альянсу перед виборами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йорг Мойтен і Маттео Сальвіні

Напередодні травневих виборів до Європарламенту націоналістичні партії хочуть змінити баланс сил в ЄС

Віце-прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні з партії правого крила Ліга Півночі оголосив про майбутнє об’єднання в понеділок на прес-конференції в Мілані. До нього приєдналися крайня права партія «Альтернатива для Німеччини», «Істинні фіни» та Данська народна партія, повідомляє BBC.

Вони проводять агітацію на виборах до Європейського Парламенту, які відбудуться 23-26 травня. Конкуруючи в різних країнах, вони планують сформувати парламентську групу – «Європейський Альянс для Народу і Націй» - для протистояння владі центристських партій.

Голова Альтернативи для Німеччини Йорг Мойтен сказав, що як мінімум 10 партій зголосилися взяти участь в об’єднанні.

«Ми хочемо реформувати Європейський Союз і Європейський Парламент, не руйнуючи їх, - сказав він. - Ми хочемо принести радикальні зміни».

За правилами парламенту, група повинна складатися щонайменше з 25 членів Європейського Парламенту з мінімум семи країн ЄС. ЄС має 28 держав-членів.

Альтернатива для Німеччини є головною опозиційною партією Німеччини і викликає багато суперечок. Британський політик Якоб Ріс-Могг нещодавно був змушений захищати свій твіт, в якому посилався на виступ одного з членів цієї партії.

В даний час націоналістичні та євроскептичні групи є одними з найменших у Європарламенті, налічують лише по кілька десятків членів.

Проте підтримка для націоналістичних та антиімміграційних партій зростає після виборів 2014 року, тому травневе голосування може суттєво змінити вищий законодавчий орган Європи.

Праве крило піднімається

В Італії підтримка прем’єра Сальвіні зросла з часу останніх виборів рік тому, з менш ніж 20% до більш ніж 30-ти.

Націоналісти нині перебувають при владі також в Угорщині (прем’єр-міністр Віктор Орбан) і Польщі (партія Право і справедливість).

Зараз націоналістичні партії розкидані по трьом групам Європарламента: «Європа націй і свобод» (Французький Національний фронт, Ліга Півночі та ін.), «Європа свободи і демократії» ( Альтернатива для Німеччини, італійський рух «П'ять зірок» та Партія незалежності Сполученого Королівства), Європейська народна партія (Фідес -Угорський громадянський союз).

Маттео Сальвіні сподівається в новому альянсі поєднати всі ці розрізнені політичні сили в єдиний об'єднаний фронт.