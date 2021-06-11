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    Француз, який дав ляпаса президенту Макрону, отримав тюремний термін

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    Затриманий Дам'єн Тарель&nbsp;&ndash; 28-річний чоловік, який цікавиться середньовічною історією і підписаний на&nbsp;сторінки і канали&nbsp;&laquo;прихильників&nbsp;крайніх роялістських поглядів&raquo; - Француз, який дав ляпаса президенту Макрону, отримав тюремний термін

    Затриманий Дам'єн Тарель – 28-річний чоловік, який цікавиться середньовічною історією і підписаний на сторінки і канали «прихильників крайніх роялістських поглядів»

    Підозрюваний сказав, що «діяв інстинктивно», аби висловити своє невдоволення

    Дам'єна Тареля, який дав ляпаса президенту Франції Еммануелю Макрону, засудили до 18 місяців позбавлення волі, 14 з яких – умовно. Про це повідомляє телеканал BFMTV.

    Також французу заборонили обіймати державні посади в країні і володіти зброєю протягом п’яти років. За словами прокурора Алекса Перріна, підозрюваний сказав, що «діяв інстинктивно», аби висловити своє невдоволення.

    Видання BFMTV повідомляє, що Дам'єн Тарель – 28-річний чоловік, який цікавиться середньовічною історією і підписаний на сторінки і канали «прихильників крайніх роялістських поглядів».

    Також він заснував асоціацію історичних європейських бойових мистецтв.

    ЗМІ писали, що у затриманого знайшли «Майн Кампф» Гітлера і зброю.

    Нагадаємо, на днях, коли Макрон підійшов привітати жителів комуни Тен-л'Ермітаж, чоловік вдарив його по обличчю. Після інциденту затримали двох осіб.

    Згодом президент Франції заявив, що у нього немає жодних побоювань і після інциденту він продовжив вітати людей і сфотографувався з ними. Він додав, що «його ніщо не зупинить».

    До слова, президент Франції під український тост відсвяткував відкриття ресторанів після карантину.

    Теги: суд Франція в'язниця Еммануель Макрон президент
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    Француз, який дав ляпаса президенту Макрону, отримав тюремний термін