Француз, який дав ляпаса президенту Макрону, отримав тюремний термін

Затриманий Дам'єн Тарель – 28-річний чоловік, який цікавиться середньовічною історією і підписаний на сторінки і канали «прихильників крайніх роялістських поглядів»

Підозрюваний сказав, що «діяв інстинктивно», аби висловити своє невдоволення

Дам'єна Тареля, який дав ляпаса президенту Франції Еммануелю Макрону, засудили до 18 місяців позбавлення волі, 14 з яких – умовно. Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Також французу заборонили обіймати державні посади в країні і володіти зброєю протягом п’яти років. За словами прокурора Алекса Перріна, підозрюваний сказав, що «діяв інстинктивно», аби висловити своє невдоволення.

Видання BFMTV повідомляє, що Дам'єн Тарель – 28-річний чоловік, який цікавиться середньовічною історією і підписаний на сторінки і канали «прихильників крайніх роялістських поглядів».

Також він заснував асоціацію історичних європейських бойових мистецтв.

ЗМІ писали, що у затриманого знайшли «Майн Кампф» Гітлера і зброю.

Нагадаємо, на днях, коли Макрон підійшов привітати жителів комуни Тен-л'Ермітаж, чоловік вдарив його по обличчю. Після інциденту затримали двох осіб.

Згодом президент Франції заявив, що у нього немає жодних побоювань і після інциденту він продовжив вітати людей і сфотографувався з ними. Він додав, що «його ніщо не зупинить».

До слова, президент Франції під український тост відсвяткував відкриття ресторанів після карантину.