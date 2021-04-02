Хто претендує на суддю Європейського суду з прав людини від України. Весь список
Наразі на посаду судді ЄСПЛ від Україну претендує 17 осіб
Офіс президента України опублікував список осіб, які подали документи для участі в конкурсі з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України. У списку 17 осіб.
- Андрейко Олександр Олександрович
- Бущенко Аркадій Петрович
- Веремієнко Олег Ігорович
- Водянніков Олександр Юрійович
- Гнатовський Микола Миколайович
- Заєць Сергій Анатолійович
- Зінченко Андрій Ігорович
- Лутковська Валерія Володимирівна
- Мережко Олександр Олександрович
- Нуріджанян Гаяне Сергіївна
- Пашенюк Оксана Степанівна
- Преображенська Оксана Володимирівна
- Пушкар Павло Валентинович
- Супрун Дмитро Миколайович
- Цуркан Сергій Анатолійович
- Чернійчук Вікторія Михайлівна
- Яровий Анатолій Ростиславович
Зазначається, що список може бути оновлено у разі надходження документів, які були подані поштою у термін для подання документів, визначений конкурсною комісією в оголошенні про проведення конкурсу.
Нагадаємо, 19 лютого цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.
Пізніше конкурсна комісія з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України оголосила про початок прийому документів для участі в конкурсі. Їх приймали до 30 березня включно.
Наступне засідання конкурсної комісії заплановане на 5 квітня.
З квітня 2010 року посаду судді ЄСПЛ від України обіймає Ганна Юдківська. Термін повноважень судді Європейського суду з прав людини складає дев’ять років. Юдківська продовжує залишатися суддею ЄСПЛ від України до обрання наступного судді.