Хто претендує на суддю Європейського суду з прав людини від України. Весь список

В Україні оголошено конкурс з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ

Наразі на посаду судді ЄСПЛ від Україну претендує 17 осіб

Офіс президента України опублікував список осіб, які подали документи для участі в конкурсі з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України. У списку 17 осіб.

Андрейко Олександр Олександрович Бущенко Аркадій Петрович Веремієнко Олег Ігорович Водянніков Олександр Юрійович Гнатовський Микола Миколайович Заєць Сергій Анатолійович Зінченко Андрій Ігорович Лутковська Валерія Володимирівна Мережко Олександр Олександрович Нуріджанян Гаяне Сергіївна Пашенюк Оксана Степанівна Преображенська Оксана Володимирівна Пушкар Павло Валентинович Супрун Дмитро Миколайович Цуркан Сергій Анатолійович Чернійчук Вікторія Михайлівна Яровий Анатолій Ростиславович

Зазначається, що список може бути оновлено у разі надходження документів, які були подані поштою у термін для подання документів, визначений конкурсною комісією в оголошенні про проведення конкурсу.

Нагадаємо, 19 лютого цього року президент Володимир Зеленський підписав указ про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Пізніше конкурсна комісія з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України оголосила про початок прийому документів для участі в конкурсі. Їх приймали до 30 березня включно.

Наступне засідання конкурсної комісії заплановане на 5 квітня.

З квітня 2010 року посаду судді ЄСПЛ від України обіймає Ганна Юдківська. Термін повноважень судді Європейського суду з прав людини складає дев’ять років. Юдківська продовжує залишатися суддею ЄСПЛ від України до обрання наступного судді.