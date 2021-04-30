  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Захист кримського політв'язня Приходька готує скаргу до ЄСПЛ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кримський політв&rsquo;язень Олег Приходько - Захист кримського політв'язня Приходька готує скаргу до ЄСПЛ

    Кримський політв’язень Олег Приходько

    Фото: denisovaombudsman, Тelegram

    Захисник відзначив, що буде готовим відправити скаргу в ЄСПЛ, щойно вирок у справі Приходька вступить в силу

    Адвокати кримського активіста Олега Прихидька подадуть скаргу до Європейського суду з прав людини щойно російська система винесе вирок українському політв'язню.

    Про це повідомляє «Кримська Солідарність».
    «Авокат Назім Шейхмамбетов відвідав політв'язня українського активіста Олега Приходько в СІЗО для підготовки апеляційної скарги та скарги в Європейський суд з прав людини», – йдеться в повідомленні.

    Захисник відзначив, що буде готовим відправити скаргу в ЄСПЛ, щойно вирок у справі Приходька вступить в силу, а зараз вони займаються збором документів.

    Стан здоров'я підзахисного адвокат оцінює, як «стабільно задовільний».

    «Він людина похилого віку (в цьому році йому виповниться 63 роки) і його хронічні захворювання загострюються в умовах неблагонадійної тюремної медицини», – пояснив Шейхмамбетов.

    Як відомо, російська каральна система вирішила збільшити термін українському політв'язню Олегу Приходьку з п’яти до 11 років колонії.

    На засіданні 16 грудня 2020 року в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону прокурор вже вимагав для Приходька 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці і штрафом в 200 тисяч рублів.

    На початку місяця повідомлялося, що проукраїнського активіста із Криму Олега Приходька, який перебуває в російському ув’язненні, хочуть перевести в інше СІЗО, але він відмовляється здати тест на коронавірус.

    Теги: Крим суд ЄСПЛ СІЗО політв’язні адвокат активісти вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies