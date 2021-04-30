Захист кримського політв'язня Приходька готує скаргу до ЄСПЛ

Захисник відзначив, що буде готовим відправити скаргу в ЄСПЛ, щойно вирок у справі Приходька вступить в силу

Адвокати кримського активіста Олега Прихидька подадуть скаргу до Європейського суду з прав людини щойно російська система винесе вирок українському політв'язню.

Про це повідомляє «Кримська Солідарність».

«Авокат Назім Шейхмамбетов відвідав політв'язня українського активіста Олега Приходько в СІЗО для підготовки апеляційної скарги та скарги в Європейський суд з прав людини», – йдеться в повідомленні.

Захисник відзначив, що буде готовим відправити скаргу в ЄСПЛ, щойно вирок у справі Приходька вступить в силу, а зараз вони займаються збором документів.

Стан здоров'я підзахисного адвокат оцінює, як «стабільно задовільний».

«Він людина похилого віку (в цьому році йому виповниться 63 роки) і його хронічні захворювання загострюються в умовах неблагонадійної тюремної медицини», – пояснив Шейхмамбетов.

Як відомо, російська каральна система вирішила збільшити термін українському політв'язню Олегу Приходьку з п’яти до 11 років колонії.

На засіданні 16 грудня 2020 року в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону прокурор вже вимагав для Приходька 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці і штрафом в 200 тисяч рублів.

На початку місяця повідомлялося, що проукраїнського активіста із Криму Олега Приходька, який перебуває в російському ув’язненні, хочуть перевести в інше СІЗО, але він відмовляється здати тест на коронавірус.