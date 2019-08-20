Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit - Туск



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До президента Європейської Ради Дональда Туска звернувся із закликом прем’єрміністр Британії Борис Джонсон переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм «бекстоп»

Туск зазначив, що в угоді про Brexit «бекстоп» - це страховка аби уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, доки не буде знайдена альтернатива

Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit в частині механізму «бекстоп», вилучення якого вимагає прем’єр Британії Борис Джонсон

Про це написав президент Європейської Ради Дональд Туск у Twitter.

Туск зазначив, що в угоді про Brexit «бекстоп» - це страховка аби уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, доки не буде знайдена альтернатива.

«Ті, хто виступає проти «бекстопу» і не пропонує реалістичних альтернатив, фактично підтримують відновлення кордону. Навіть якщо вони цього не визнають», - зазначив президент Європейської Ради.

Про те, що угоду про Brexit не переглядатимуть, заявила і представниця Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі.

Нагадаємо, прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся напряму до президента Європейської Ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм «бекстоп», метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.