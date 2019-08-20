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    У світі

    Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit - Туск

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    До президента Європейської Ради Дональда Туска звернувся із закликом прем&rsquo;єрміністр Британії Борис Джонсон переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм &laquo;бекстоп&raquo; - Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit - Туск
    До президента Європейської Ради Дональда Туска звернувся із закликом прем’єрміністр Британії Борис Джонсон переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм «бекстоп»

    Туск зазначив, що в угоді про Brexit «бекстоп» - це страховка аби уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, доки не буде знайдена альтернатива

    Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit в частині механізму «бекстоп», вилучення якого вимагає прем’єр Британії Борис Джонсон

    Про це написав президент Європейської Ради Дональд Туск у Twitter.

    Туск зазначив, що в угоді про Brexit «бекстоп» - це страховка аби уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, доки не буде знайдена альтернатива.

    «Ті, хто виступає проти «бекстопу» і не пропонує реалістичних альтернатив, фактично підтримують відновлення кордону. Навіть якщо вони цього не визнають», - зазначив президент Європейської Ради.

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    Про те, що угоду про Brexit не переглядатимуть, заявила і представниця Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі.

    Нагадаємо, прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся напряму до президента Європейської Ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм «бекстоп», метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

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    Brexit Ірландія Велика Британія Дональд Туск Twitter президент Борис Джонсон
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