Євросоюз оновить законодавство для підвищення якості питної води

У список критеріїв для визначення безпечності води додадуть нові речовини

Євросоюз планує модернізувати законодавство, аби покращити якість питної води та доступ до неї. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії. «Сьогодні ми пропонуємо модернізувати законодавство ЄС, щоб покращити якість питної води та збільшити доступ громадян до неї, де це найбільш важливо. Разом ми можемо і повинні захистити



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ЄС планує модернізувати законодавство щодо якості питної води

У список критеріїв для визначення безпечності води додадуть нові речовини

Євросоюз планує модернізувати законодавство, аби покращити якість питної води та доступ до неї. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Сьогодні ми пропонуємо модернізувати законодавство ЄС, щоб покращити якість питної води та збільшити доступ громадян до неї, де це найбільш важливо. Разом ми можемо і повинні захистити здоров'я і безпеку наших громадян», — сказав перший віце-президент Франс Тіммерманс.

Зазначається, що більшість людей, що живуть в ЄС, мають доступ до високоякісної питної води. Це стало можливим завдяки законодавству ЄС, що захищає європейців, гарантуючи, що вони мають доступ до якісної питної води.

Єврокомісія хоче переконатися, що ця висока якість води зберігатиметься у довгостроковій перспективі. Правила, які Комісія пропонує для оновлення законодавства, дозволять покращити якість води та зміцнити безпеку шляхом додавання нових речовин у список критеріїв для визначення безпечності води.

Під час оновлення законодавства врахують новітні наукові знання та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нові правила також вимагатимуть від держав-членів поліпшити доступ до води для всіх людей, особливо для вразливих груп населення, які в даний час мають ускладнений доступ до питної води.

Дані заходи передбачатимуть встановлення обладнання для доступу до питної води у громадських місцях, проведення кампаній для інформування громадян про якість води та заохочення адміністрації і громадських будівель до забезпечення доступу до якісної питної води.