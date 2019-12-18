Безвіз між Україною та Північною Македонію запрацює 22 грудня



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Із 22 грудня українці можуть подорожувати до Північної Македонії без віз

У Північну Македонію без віз вже можна буде подорожувати на постійній основі

Угода між Україною та Північною Македонію про безвізовий режим набуде чинності 22 грудня. Відповідну інформацію у Twitter опублікував державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць.

Він заявив, що до Північної Македонії без віз уже можна буде подорожувати на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи.

«22 грудня набирає чинності міжурядова угода про умови взаємних поїздок громадян», - йдеться у повідомленні.

Угодою передбачені безвізові подорожі з біометричними закордонними паспортами для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180 днів), скасування довгострокових віз для перебування понад 90 днів з метою працевлаштування, навчання, возз'єднання сім'ї та/або імміграції, а також безкоштовне оформлення інших категорій довгостроокових віз.

21 серпня Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Республіки Північна Македонія про умови взаємних поїздок громадян.

У жовтні Північна Македонія схвалила ратифікацію угоди з Україною про безвіз.