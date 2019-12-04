США знову відмовили у візах російським дипломатам



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Візи не отримали співробітники Федерального казначейства і МЗС Росії

Делегації Федерального казначейства Росії відмовили у видачі віз США. Про це повідомляє сайт посольства РФ в США в середу, 4 грудня.

Зазначається, що делегація повинна була прибути до Вашингтона 3 грудня для участі в конференції Міжнародного інституту регулювання аудиторської професії.

Крім того, американську візу не отримав і директор департаменту МЗС Росії з роботи зі співвітчизниками за кордоном Олег Мальгінов.

Як стало відомо, він повинен був виступити на молодіжному форумі в Нью-Йорку, який тривав з 28 по 29 листопада.

Російські дипломати заявили, що США «підкидають дрова у вогонь ворожнечі», і ці дії ведуть до деградації російсько-американських відносин.

До слова, раніше Сполучені Штати не видали візи 18 російським дипломатам, які планували брати участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН. Зазначимо, що наприкінці вересня за годину до вильоту російської делегації з Москви в Нью-Йорк на засідання ГА ООН російську делегацію повідомили про невидачу американських віз.

У серпні Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила нове правило, згідно з яким іммігрантам можуть відмовити у візі або постійному дозволі на проживання через те, що вони занадто бідні. Нововведення, яке висунув помічник Трампа по боротьбі з імміграцією Стівен Міллер, набрало чинності 15 жовтня. У Службі громадянства та імміграції США вважають, що захід відповідає інтересам платників податків.

Зазначимо також, що 11 жовтня між США і Польщею запрацював безвіз.