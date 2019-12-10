Кількість відмов вражає: США не видають візу майже кожному другому українцю документ



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Українцям відмовляють у візі частіше за росіян, відмова у їхньому випадку становить 15,19%

У 2019 році кількість відмов у в’їзді у США склала 45,06%, у 2018 році – 40,97%

Майже кожен другий громадянин України, що звертався по американську візу, отримував відмову. Відповідні дані за 2019 рік наводить Бюро Держдепартаменту США.

Частка відмов у візах, що видаються для тимчасового перебування у США у справах бізнесу (B1), відпочинку чи лікування (B2) становила 45,06%.

Варто зазначити, що рік, за який опублікована статистика, не календарний, а фіскальний. Він у США триває з жовтня по вересень. Тобто це результати за період з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019-го.

Динаміка візових відмов показує, що до 2013 року їхня кількість поступово зменшувалася. Однак після 2014 року ситуація почала погіршуватися. Очевидно, що початок бойових дій на Сході, економічні і політичні потрясіння позначилися на прихильності посольств до громадян України.

Українцям відмовляють частіше за росіян, відмова у їхньому випадку становить 15,19%. Однак, якщо брати до уваги показники РФ за попередні роки, тут теж спостерігається зростання кількості відмов. Наприклад, у 2014 році відмовляли лише 8% заявників.

Натомість для сусідніх країн показник відмов значно нижчий, ніж для українців: 2,76% для поляків, 9,11% для румунів, 11,99% для словаків, і 21,93% для білорусів.

Більше за українців отримують відмови жителі Молдови – 58,03%.

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Ситуація для українців виглядає не дуже райдужно, але мешканці окремих країн взагалі не мають шансів потрапити на територію США. Так, процент відмов громадянам Мікронезії, Палау та Північної Кореї і Фіджі становить 100%.

Однією з основних причин відмови в отриманні американської візи є високий показник кількості туристів, що вже перевищили дозволені терміни перебування в країні.

Виділяють два типи таких порушників: особи, для яких не було зафіксовано від'їзд (підозрювані в тому, що перевищили дозволений термін перебування), і ті особи, від'їзд яких зареєстрували після закінчення законного терміну перебування (прострочений виїзд).

Кількість українців, які перевищили дозволений термін перебування була найбільшою у 2017 році, коли майже 4 тис. наших громадян підозрювалися у тому, що залишилися у США після закінчення дозволеного терміну поїздки.

Також часто порушують закон і не дотримуються термінів перебування в Америці студенти, що поїхали туди навчатися.

Найбільше перевищують допустимі терміни перебування у США студенти з бідних країн - Еритреї, Ємену, Конго, Чаду і Непалу.

З 2016 року Америка продовжує посилювати свою міграційну політику. Ситуація є настільки серйозною, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче обмежити вʼїзд до США із країн, громадяни яких часто порушують терміни перебування за візою.

Зазначимо, що у 2018 році США відмовили у візі 40,97% українців.

До слова, Україна і Аргентина домовилися про збільшення безвізового перебування громадян.

Як повідомлялось, Україна скасувала безкоштовне оформлення довгострокових в'їзних віз для громадян Естонії.