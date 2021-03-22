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    Євросоюз створює фонд миру на 5 млрд євро

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    Фонд дасть змогу надавати пряму допомогу урядам країн, на території яких ЄС проводить операції і місії у межах Спільної політики оборони і безпеки - Євросоюз створює фонд миру на 5 млрд євро
    Фонд дасть змогу надавати пряму допомогу урядам країн, на території яких ЄС проводить операції і місії у межах Спільної політики оборони і безпеки
    Фото з відкритих джерел

    Фонд допомагатиме країнам-партнерам шляхом підтримки миротворчих операцій

    Рада Європейського союзу ухвалила новий фінансовий інструмент - Європейський фонд миру ємністю 5 млрд євро, який у період 2021-2027 роки використовуватиметься для фінансування заходів у межах Спільної політики ЄС у сфері закордонних справ і безпеки (CFSP).

    Про це повідомляється на сайті Європейської ради, пише Укрінформ.

    «Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення, яким засновується Європейський фонд миру (European Peace Facility – EPF) – позабюджетний фонд ємністю близько 5 млрд євро на період 2021-2027 роки, який буде наповнюватися завдяки внескам країн-членів. Його головною метою є запобігання конфліктам, збереження миру, зміцнення міжнародної стабільності й безпеки», – йдеться у документі.

    Як зазначається, фонд також дасть змогу поліпшити допомогу країнам-партнерам шляхом підтримки миротворчих операцій або сприяння у розвитку спроможностей збройних сил для забезпечення миру й безпеки.

    Новий Фонд уперше дасть змогу надавати пряму допомогу урядам країн, на території яких ЄС проводить операції і місії у межах Спільної політики оборони і безпеки. Вона може включати поставки військового та оборонного обладнання, розвиток інфраструктури, що можуть здійснюватися за запитом країн-партнерів, регіональних або міжнародних організацій. ЄС надаватиме таку допомогу в межах чіткої та зваженої політичної стратегії, з оцінкою можливих ризиків та застосуванням необхідних запобіжників.

    Європейський фонд миру є частиною оновленого підходу ЄС до фінансування зовнішніх дій. Його застосування буде координуватися з іншими напрямками політики ЄС та із наявними інструментами, такими як Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва ЄС (NDICI-Global Europe).

    Європейський фонд миру починає діяти з моменту ухвалення.

    Як повідомлялося, Євросоюз проводить військові та цивільні операції в межах Спільної політики із закордонних справ і безпеки у багатьох країнах світу та трьох континентах – в Європі, в Африці та в Азії. Наразі ЄС здійснює 6 військових та 11 цивільних операцій за участю близько 5000 службовців, дві з них в Україні. Йдеться про EUAM Ukraine (Європейська дорадча місія ЄС в Україні) та EUBAM (Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні).

    До слова, Європейський союз на пів року продовжив персональні санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції продовжено до 15 вересня 2021 року.

    5 березня Європейський союз оприлюднив рішення Ради ЄС про продовження заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та семи інших осіб з його найближчого оточення, накладених за розкрадання українських державних коштів. Санкції продовжені на пів року.

    Теги: ЄС фінансування миротворці
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