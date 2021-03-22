ЄС не потрібна російська вакцина від коронавірусу – єврокомісар

Країни Євросоюзу розраховують на наявне європейське виробництво вакцин

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон впевнений, що Євросоюзу не потрібна російська вакцина від коронавірусу «Супутник V».

Про це пише Reuters.

За словами політика, ЄС зможе домогтися імунітету на всьому континенті до 14 липня, використовуючи наявне європейське виробництво.

«Нам абсолютно не потрібен «Супутник V», – сказав Бретон.

Він додав, що у Євросоюзу «явно є можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня».

«Тому до 14 липня у нас є можливість досягти загальноконтинентального імунітету. Дози є, тепер люди повинні прийняти вакцинацію, і у нас є матеріально-технічне забезпечення», – сказав Бретон.

До слова, на днях глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини «Супутник V».

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина – єдині дві країни ЄС, які закупили російську вакцину «Супутник V», яка не затверджена регулятором Євросоюзу. В останній закупівля спричинила глибоку політичну кризу, а вакцинація «Супутником» досі не почалася.

Як повідомлялося, Словаччина не буде повертати російському виробнику партію вакцини «Супутник V» попри сумніви в її безпеці та ефективності.

Зазначимо, президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.