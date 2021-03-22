Люди Кадирова і китайські чиновники. Хто потрапив під нові санкції ЄС

ЄС оприлюднив імена осіб, що потрапили під санкції

В Офіційному журналі ЄС опубліковані імена чиновників, які потрапили під санкції Європейського союзу за порушення прав людини.

Так, під обмеження потрапили китайські чиновники, причетні до геноциду уйгурів, а також чеченські – через переслідування представників ЛГБТ. Про це йдеться в публікації в Офіційному журналі ЄС.

В частині санкцій проти Росії потрапили командир спецзагону «Терек» і заступник голови уряду Чечні Абузайд Вісмурадов, якого називають неофіційним охоронцем глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

Також під санкції потрапив начальник аргунського управління МВС Чечні Аюб Катаєв. Крім переслідування ЛГБТ, його звинувачують у тортурах, жорстокому поводженні з людьми, позасудових стратах, вбивствах та інших порушеннях прав людини.

Санкції передбачають заморожування всіх активів на території ЄС і заборону на в'їзд.

У списку також фігурують кілька чиновників китайської провінції Синьцзян, які звинувачуються в переслідуванні мусульман-уйгурів.

Крім того, під обмеження потрапили представники лівійського ополчення за викрадення та катування людей, генпрокуратура Північної Кореї, Агентство національної безпеки Еритреї.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Європейському союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.

Раніше посли ЄС погодили введення нових санкцій за новим санкційним механізмом проти 11 порушників прав людини та 4 організацій з низки країн, зокрема з Росії.

Також Європейський союз на пів року продовжив персональні санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції продовжено до 15 вересня 2021 року.

До слова, 5 березня Європейський союз оприлюднив рішення Ради ЄС про продовження заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та семи інших осіб з його найближчого оточення, накладених за розкрадання українських державних коштів. Санкції продовжені на пів року.

Із санкційного списку виключені колишній прем’єр-міністр Сергій Арбузов та ексміністр освіти Дмитро Табачник.