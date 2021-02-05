Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію Covid-вакцини у США

Вакцина Johnson & Johnson вводиться лише однією дозою. Інші ж треба колоти двічі

У компанії вважають, що видача термінового дозволу на використання експериментальної вакцини їх виробництва допоможе боротись з пандемією

Американська компанія Johnson & Johnson звернулась до Управління з питань контролю за продуктами та ліками США (FDA) з заявою про екстрену реєстрацію вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє CNN

У компанії вважають, що видача термінового дозволу на використання експериментальної вакцини їх виробництва допоможе боротись з пандемією.

За процедурою, FDA має призначити відкрите засідання Консультативного комітету з питань вакцин та супутніх біологічних продуктів за участі групи незалежних експертів. Останні мають вивчити дані щодо вакцини та надати рекомендації Управлінню, яке й приймає остаточне рішення.

CNN зазначає, що вакцину від Pfizer перевіряли близько трьох тижнів, а від Moderna – трохи більше двох тижнів.

Відмінність препарату від Johnson & Johnson полягає в тому, що він вводиться лише однією дозою. Інші ж вакцини треба колоти двічі. Окрім того, Johnson & Johnson не вимагає особливих умов зберігання та транспортування.

Уряд США вже замовив 100 млн доз. У компанії заявили, що зможуть виконати це замовлення до червня.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року американська корпорація Johnson & Johnson запустила у повному обсязі фінальні випробування своєї вакцини від коронавірусу.