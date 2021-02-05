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    У світі

    Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію Covid-вакцини у США

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    <p>Вакцина Johnson &amp; Johnson вводиться лише однією дозою. Інші ж треба колоти двічі</p> - Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію Covid-вакцини у США

    Вакцина Johnson & Johnson вводиться лише однією дозою. Інші ж треба колоти двічі

    У компанії вважають, що видача термінового дозволу на використання експериментальної вакцини їх виробництва допоможе боротись з пандемією

    Американська компанія Johnson & Johnson звернулась до Управління з питань контролю за продуктами та ліками США (FDA) з заявою про екстрену реєстрацію вакцини від коронавірусу. 

    Про це повідомляє CNN

    У компанії вважають, що видача термінового дозволу на використання експериментальної вакцини їх виробництва допоможе боротись з пандемією.

    За процедурою, FDA має призначити відкрите засідання Консультативного комітету  з питань вакцин та супутніх біологічних продуктів за участі групи незалежних експертів. Останні мають вивчити дані щодо вакцини та надати рекомендації Управлінню, яке й приймає остаточне рішення. 

    CNN зазначає, що вакцину від Pfizer перевіряли близько трьох тижнів, а від Moderna – трохи більше двох тижнів. 

    Відмінність препарату від Johnson & Johnson полягає в тому, що він вводиться лише однією дозою. Інші ж вакцини треба колоти двічі. Окрім того, Johnson & Johnson не вимагає особливих умов зберігання та транспортування. 

    Уряд США вже замовив 100 млн доз. У компанії заявили, що зможуть виконати це замовлення до червня. 

    Як повідомлялося, у грудні 2020 року американська корпорація Johnson & Johnson запустила у повному обсязі фінальні випробування своєї вакцини від коронавірусу.

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    Теги: медицина щеплення вакцинація коронавірус
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