Johnson & Johnson вже на фінальній стадії випробувань Covid-вакцини

Перші проміжні результати дослідження будуть доступні до кінця січня 2021 року

Американська корпорація Johnson & Johnson запустила у повному обсязі фінальні випробування своєї вакцини від коронавірусу. Про це повідомляється на сайті компанії.

«Третя фаза ключового масштабного дослідження в декількох країнах однокомпонентної вакцини-кандидата від Covid-19 виробництва Janssen повністю запущена та включає близько 45 тисяч учасників», – йдеться у повідомленні.

Також у компанії зазначають, що через високий рівень захворюваності на Covid-19 серед населення у країнах, де проводиться випробування, такої кількості учасників буде достатньо для отримання необхідних даних.

Нагадаємо, що американська Moderna знищила 400 тисяч доз Covid-вакцини.