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    У світі

    Johnson & Johnson вже на фінальній стадії випробувань Covid-вакцини

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    Розробники вакцини вже на фінальній стадії випробувань - Johnson & Johnson вже на фінальній стадії випробувань Covid-вакцини
    Розробники вакцини вже на фінальній стадії випробувань
    Фото з відкритих джерел

    Перші проміжні результати дослідження будуть доступні до кінця січня 2021 року

    Американська корпорація Johnson & Johnson запустила у повному обсязі фінальні випробування своєї вакцини від коронавірусу. Про це повідомляється на сайті компанії.

    «Третя фаза ключового масштабного дослідження в декількох країнах однокомпонентної вакцини-кандидата від Covid-19 виробництва Janssen повністю запущена та включає близько 45 тисяч учасників», – йдеться у повідомленні.

    Також у компанії зазначають, що через високий рівень захворюваності на Covid-19 серед населення у країнах, де проводиться випробування, такої кількості учасників буде достатньо для отримання необхідних даних.

    Нагадаємо, що американська Moderna знищила 400 тисяч доз Covid-вакцини.

    Теги: вакцинація населення коронавірус
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