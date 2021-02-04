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    ЗМІ: білоруські медики відмовляються вакцинуватися російським «Супутником V»

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    <p>Медики у Білорусі не довіряють російській вакцині від коронавірусу</p> - ЗМІ: білоруські медики відмовляються вакцинуватися російським «Супутником V»

    Медики у Білорусі не довіряють російській вакцині від коронавірусу

    У приватних розмовах медики критично висловлюються про «Супутник V», сумніваючись у ефективності російської вакцини

    У Бресті медичних працівників почали вакцинувати від Covid-19, проте більшість відмовляються робити щеплення російською вакциною «Супутник V».

    Про це повідомляє видання «Першый Рэгіён».

    «У нашій поліклініці (у Бресті, – ред.) з 20 осіб щеплення зробили лише завідувач і старша медсестра. Про побічні ефекти від вакцини точно не скажу, але, схоже, у старшої медсестри вони були», – каже співрозмовниця видання.

    У приватних розмовах медики критично висловлюються про «Супутник V», сумніваючись у ефективності російської вакцини.

    Нагадаємо, окупанти завезли на Луганщину російську вакцину «Супутник V».

    Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V». За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала «справжню істерію» з вимогами зареєструвати російський препарат, але цього не станеться.

    Теги: Білорусь медицина лікар щеплення вакцинація коронавірус
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