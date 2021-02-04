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    У світі

    У Флориді чоловік викрав автомобіль з вакцинами від коронавірусу

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    <p><span>Скільки саме у викраденому автомобілі було вакцин правоохоронці не уточнюють<o:p></o:p></span></p> - У Флориді чоловік викрав автомобіль з вакцинами від коронавірусу

    Скільки саме у викраденому автомобілі було вакцин правоохоронці не уточнюють

    Зараз автомобіль перебуває в розшуку по всій країні

    В американському штаті Флорида невідомий чоловік викрав автомобіль, в салоні якого були флакони з вакциною від коронавірусу.

    Про це повідомляє телеканал ABC News.

    Інцидент стався у середу близько 16:00 за місцевим часом. Чоловік викрав автомобіль зі стоянки Strawberry Festival Grounds в місті Плант-Сіті. Викрадачу, за даними правоохоронців, близько 20 років.

    В поліції розповіли, що чоловік викрав сірий Hyundai Accent 2018. Зараз автомобіль перебуває в розшуку по всій країні. Зловмисника шукають.

    Скільки саме у викраденому автомобілі було вакцин правоохоронці не уточнюють.

    До слова, у Китаї за завищеними цінами продавали підроблену вакцину від коронавірусу.

    Також повідомлялося, що в Європі почастішали випадки продажу фальшивих довідок про коронавірус.

    Теги: США викрадення автомобіль Флорида поліція щеплення вакцинація коронавірус
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