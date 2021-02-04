У Флориді чоловік викрав автомобіль з вакцинами від коронавірусу

Скільки саме у викраденому автомобілі було вакцин правоохоронці не уточнюють

Зараз автомобіль перебуває в розшуку по всій країні

В американському штаті Флорида невідомий чоловік викрав автомобіль, в салоні якого були флакони з вакциною від коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Інцидент стався у середу близько 16:00 за місцевим часом. Чоловік викрав автомобіль зі стоянки Strawberry Festival Grounds в місті Плант-Сіті. Викрадачу, за даними правоохоронців, близько 20 років.

В поліції розповіли, що чоловік викрав сірий Hyundai Accent 2018. Зараз автомобіль перебуває в розшуку по всій країні. Зловмисника шукають.

Скільки саме у викраденому автомобілі було вакцин правоохоронці не уточнюють.

До слова, у Китаї за завищеними цінами продавали підроблену вакцину від коронавірусу.

Також повідомлялося, що в Європі почастішали випадки продажу фальшивих довідок про коронавірус.