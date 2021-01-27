Я вакцинувався, що далі: чи треба носити маску і тримати дистанцію?

Які заборони будуть скасовані для щеплених від коронавірусу?

Поки прогресивний світ щеплюється від коронавірусу, Україна стоїть у черзі за вакциною. Спочатку МОЗ оприлюднював інформацію про те, що наша країна, принаймні, поки що, може розраховувати лише на китайську вакцину. Проте згодом головний санітарний лікар Віктор Ляшко дав надію українцям на те, що дехто таки матиме можливість щепитися західними вакцинами Pfizer-BioNTech та Moderna.

Коли ж люди все-таки вакцинуються від коронавірусу, постане нове питання: що далі? Чи відкриється для таких осіб світ і які обмеження не стосуватимуться не стосуватимуться цих щасливців?

Повернення до докарантинного життя?

Коронавірусні вакцини є світлом у кінці дуже темного тунелю пандемії, яка вже призвела до 2 мільйонів смертей у всьому світі та понад 420 тис. лише в США. Хороші та погані новини відразу: світло наближається, оскільки дедалі більше людей вакцинуються, однак кінець тунелю ще далеко – навіть для тих людей, які отримали вакцину, пише американське видання Мarketwatch.

Понад 3 млн американців вже отримали дві дози вакцини станом на понеділок, 25 січня, згідно з даними, опублікованими Американським центром контролю та профілактики захворювань.

Чи означає це, що ці 3 млн вакцинованих можуть спокійно повернутися до докарантинного життя вже через два тижні після отримання другої дози? Не зовсім.

Особа, яка була щеплена, може заразитися коронавірусом, хоча, за попередніми даними, у щеплених більше шансів перенести захворювання безсимптомно. Доктор Томас Руссо, керівник кафедри інфекційних хвороб Університету Баффало в Нью-Йорку, сказав, що поки не ясно, чи зможуть ці щеплені люди передати вірус іншим.

Ось чому Руссо, який отримав свою другу дозу вакцини Pfizer-BioNTech 5 січня, сказав, що йому комфортно спілкуватися без масок з людьми, які також принаймні два тижні тому отримали другу дозу вакцини. «Я спокійно ходив би вечеряти зі своїми щепленими друзями, тому що ймовірність того, що ми заразні, низька», – сказав він.

Вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna представляють низький ризик з точки зору небезпечних побічних ефектів

Чи має значення різниця в показниках ефективності вакцин?

Різниця в показниках ефективності в 0,5% «безглузда», – сказав доктор Грегорі Поланда, експерт з інфекційних хвороб та директор Групи досліджень вакцин у клініці Мейо в Рочестері, штат Міннесота. Як відомо, Moderna менш ефективна за Pfizer-BioNTech.

До слова, ринок очікує на вакцину від Johnson&Johnson, яка ефективніша за Pfizer-BioNTech на 1,49%, до того ж, її потрібно буде вводити лише одну дозу. Очікується, що вакцина отримає дозвіл на використання Управлінням з питань харчових продуктів і медикаментів протягом наступних кількох тижнів. Цього тижня компанія опублікує дані третьої фази клінічних досліджень.

Вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna представляють низький ризик з точки зору небезпечних побічних ефектів. Управління з питань харчових продуктів і медикаментів повідомило, що серед приблизно 4 млн доз, введених між 21 грудня та 10 січня, було зафіксовано 10 випадків сильної алергічної реакції у формі анафілактичного шоку.

Чи потрібно продовжувати носити маску навіть після двох доз вакцини?

Навіть якщо ви були повністю щеплені, важливо продовжувати носити маску та витримувати соціальне дистанціювання в громадських місцях, таких як супермаркети, ресторани та транспорт, де ви зіткнетеся з великою кількістю людей, які не були щеплені та потенційно можуть бути заражені вами.

Неносіння маски під час контактів зі старшими родичами та в громадських місцях, навіть якщо ви були щеплені, «створює невпевненість і стрес для інших людей, оскільки вони не знають, чи отримали ви вакцину», пояснив Руссо.

До ресторану можна йти спокійно?

Оскільки зазвичай у закладах громадського харчування не носять масок, існує більше ризиків, що ви або інша людина можете сконтактувати з краплинами, з мікрочастинами, які можуть переносити коронавірус.

Харчування на свіжому повітрі значно безпечніше, ніж у приміщенні, стверджують експерти, оскільки крапельки, що містять віруси, мають більше шансів для розвіювання. Вдале рішення – розміщення столиків на відстані більше 1,5 метра на вулиці.

Доктор Томас Руссо заявив, що він і після щеплення продовжуватиме уникати обідів у приміщенні, оскільки він потенційно може передати вірус іншій людині, яка не щеплена або щеплена лише однією дозою. «Ніхто з нас не повинен бути там», – сказав Руссо, маючи на увазі ресторани в приміщенні.

Тим не менш, якщо майбутні дослідження продемонструють, що повністю вакциновані люди не можуть передавати вірус, Руссо перегляне своє ставлення до споживання їжі в громадському приміщенні.

Якщо ж людина отримала лише одну дозу вакцини, рушати у подорож не рекомендується (фото: facebook)

Подорожі без проблем?

Якщо ви отримали дві дози вакцини, ви можете не боятися подорожей. Сам доктор Руссо не скасовував тур, яку він із дружиною замовив та оплатив ще два роки тому. Експерт зауважив, що ідеальні умови для авіаподорожі наступні: коли решта пасажирів на борту були б повністю щеплені (тобто отримали дві дози) та протестовані. Якщо ж людина отримала лише одну дозу вакцини, рушати у подорож не рекомендується, оскільки це може пришвидшити поширення коронавірусу. «Це як підкинути палива у вогонь», – пояснив він.

Я вакцинований. Можу відвідувати літніх родичів?

Від коронавірусу більше за інших постраждали люди похилого віку, особливо ті, хто проживає у закладах тривалого догляду. Оскільки люди цієї вікової категорії належать до групи ризику, люди похилого віку протягом пандемії зазнали безпрецедентної соціальної ізоляції, що, як було встановлено, збільшує ризик розвитку деменції.

Якщо ви і ваш друг або родич похилого віку отримали дві дози вакцини, «вигоди від візиту перевищать ті невеликі ризики, які вони могли б мати при розвитку важкого випадку коронавірусу», – сказав доктор Руссо.

Наталія Сокирчук, «Главком»