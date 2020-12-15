У РФ застрелили керівника компанії, пов'язаної з Міноборони Росії

У Росії вбили директора підприємства з виробництва авіатренажерів

У Росії вбили директора підприємства з виробництва авіатренажерів

Тіло 37-річного Пасекунова знайшли на березі річки Клязьма

У Підмосков'ї знайшли застреленим виконавчого директора компанії, що відповідає за авіаційні тренажери для міністерства оборони РФ, 37-річного Володимира Пасекунова.

Про це пише Telegram-канал MASH. В авіаконструктора – вогнепальне поранення в голову.

Назва «РАА Спецтехніка» нічого не скаже випадковій людині. Однак ця компанія відіграє важливу роль у військовій галузі – створює, тестує і розвиває системи для тренування бойових пілотів. Наприклад, льотчиків Су-27», – уточнюється в повідомленні.

Тіло чоловіка виявили в автомобілі «Мерседес GLЕ 4MATIC» на березі річки Клязьма в селі Майдарово. Тут же знайдено травматичний пістолет «Гроза» та 9-міліметрові гільзи.

Інформації про загиблого в мережі практично немає, але є його сторінка у Facebook.

Відомо, що генеральним директором «Спецтехніки» є батько загиблого – полковник у відставці Ігор Пасекунов.

Ігор Пасекунов народився у 1962 році. У 1984-му закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище.

У збройних силах РФ – із 1979 до 2003 року, дослужився до звання полковника. 1989 року отримав звання кандидата технічних наук, 2000-го – старшого наукового співробітника.

Вчений у сфері бортових обчислювальних машин та їхнього програмно-математичного забезпечення.

Після звільнення працював у ЗАТ «РАА «Спецтехніка» головним конструктором, з 2008 року – генеральним директором.

Також нагадаємо, що навесні російський мільярдер наклав на себе руки. Олігарха знайшли мертвим із вогнепальним пораненням голови у власному будинку. Рідні загиблого розповіли, що з початку пандемії він завжди носив пістолет із собою.

Також нещодавно у РФ помер останній міністр оборони СРСР, маршал авіації Євген Шапошников.

Главком у листопаді повідомляв, що у Росії трапилась чергова смерть високопоставленого військового начальника. У московському військовому госпіталі помер віце-адмірал Олексій Бурілічев, начальник Головного управління глибоководних досліджень міноборони РФ – одного з найбільш засекречених управлінь російського військового відомства.