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    Події в Україні

    Український літак перевіз найважчий в історії вантаж – супутник для SpaceX

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    Український транспортний літак Ан-124 &laquo;Руслан&raquo;&nbsp;перевіз супутник для SpaceX - Український літак перевіз найважчий в історії вантаж – супутник для SpaceX
    Український транспортний літак Ан-124 «Руслан» перевіз супутник для SpaceX

    Вантажем був супутник для компанії SpaceX вагою 55 тонн

    Український транспортний літак Ан-124 «Руслан» доставив із аеропорту Тулузи у Франції до США найважчий в історії вантаж.

    Про це у своєму Twitter написав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

    Вантажем був супутник для компанії SpaceX вагою 55 тонн. Його завантаження на літак тривало 5 годин.

    Супутник було доставлено на спеціальний аеродром NASA у США.

    Радянський важкий дальній транспортний літак Ан-124 «Руслан» вважається одним з найбільших у світі серед серійних вантажних літаків. Загалом побудували 60 таких літаків. У вересні 2015 року розробник Ан-124 ДП «Антонов» відмовився обслуговувати ці літаки для Росії. Українській компанії належать сім літаків «Руслан».

    Теги: США Антонов літак посол NASA SpaceX
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