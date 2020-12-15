Український літак перевіз найважчий в історії вантаж – супутник для SpaceX

Вантажем був супутник для компанії SpaceX вагою 55 тонн

Український транспортний літак Ан-124 «Руслан» доставив із аеропорту Тулузи у Франції до США найважчий в історії вантаж.

Про це у своєму Twitter написав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Вантажем був супутник для компанії SpaceX вагою 55 тонн. Його завантаження на літак тривало 5 годин.

Супутник було доставлено на спеціальний аеродром NASA у США.

Ukrajinský letoun Antonov AN-124 Ruslan přepravil z Francie do USA dosud největší v jeho historii satelit. Samotné nakládání satelitu Space X o hmotnosti 55 tun trvalo 5 hodin. Stroj se přepravoval ve speciálním kontejneru navrženém společností Airbus. pic.twitter.com/fHaLH63pN3 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) December 14, 2020

Радянський важкий дальній транспортний літак Ан-124 «Руслан» вважається одним з найбільших у світі серед серійних вантажних літаків. Загалом побудували 60 таких літаків. У вересні 2015 року розробник Ан-124 ДП «Антонов» відмовився обслуговувати ці літаки для Росії. Українській компанії належать сім літаків «Руслан».