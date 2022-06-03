Канада виплатить українським біженцям по $2,4 тис. Хто отримає допомогу

Від початку війни Канада надає фінансову та військову допомогу Україні

Заявку на отримання виплати українці можуть подати онлайн на сайті уряду Канади

Уряд Канади надасть матеріальну допомогу всім українським переселенцям, які прибули до країни після початку повномасштабної війни Росії проти України. Дорослі українці отримають разову виплату в 3 тис. канадських доларів ($2,4 тис.), діти до 17 років можуть розраховувати на 1,5 тис. канадських доларів ($1,2 тис.). Про це повідомляє пресслужба уряду Канади.

На фінансову допомогу можуть розраховувати громадяни України та члени їхніх сімей із чинним дозволом на роботу або навчання, тимчасовим дозволом на проживання, а також ті, хто бере участь у програмі екстреної імміграції (CUAET).

Заявку на отримання виплати можна подати онлайн на сайті уряду. Для отримання допомоги необхідно відкрити рахунок у канадському банку, гроші надійдуть на нього протягом п'яти днів.

Нагадаємо, з 1 червня деякі країни Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців. Зокрема, це стосується правил проїзду в громадському транспорті, виплати допомоги та обміну грошей.

До слова, Канада впроваджує нові санкції проти низки фізичних та юридичних осіб із РФ.