Канада ввела санкції проти коханки Путіна

Під канадські санкції потрапили ще 22 фізичні та 4 юридичні особи із Росії

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що Канада впроваджує нові санкції проти низки фізичних та юридичних осіб із РФ. Про це повідомляє пресслужба канадського уряду.

«Ці нові заходи накладають обмеження на 22 фізичних і чотирьох юридичних осіб. Серед перерахованих фізичних та юридичних осіб є вищі посадові особи російських фінансових установ та члени їхніх сімей, а також ключові фінансові установи та банки», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що оголошені обмеження «надають додатковий тиск на керівництво Росії, щоб воно припинило безглузду війну, яка призвела до загибелі тисяч людей, поставила під загрозу продовольчу безпеку мільйонів і завдала невимовного болю та страждань».

«Канада продовжує закликати до дипломатичного рішення. Ці заходи є останнім прикладом непохитної прихильності Канади до України та її народу. Ці заходи також демонструють, що Канада є лідером у широких міжнародних зусиллях із притягнення російського керівництва до відповідальності та захисту суверенітету, територіальної цілісності й незалежності», – заявили у канадському уряді, додавши, що продовжать вивчати нові способи тиску на російський режим.

Відповідно до документа, оприлюдненому на сайті уряду Канади, до санкційного списку серед інших фізосіб потрапила російська гімнастка та політичний діяч Аліна Кабаєва, яку різні ЗМІ називають наближеною до президента РФ Володимира Путіна.

До списку юросіб, проти яких впроваджено санкції, потрапили АТ «Россельхозбанк», АТ «Инвестторгбанк», АТ «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» і ТОВ «Управляющая компания Российской венчурной компании».

Нагадаємо, раніше Велика Британія розширила список санкцій щодо Росії. До нього включені, зокрема, Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають коханкою Путіна, та колишня дружина російського диктатора Людмила, яка зараз має прізвище Очеретна.

Також раніше з'явилася інформація, що з відкритих баз даних зникли всі відомості про холдинг «Національна Медіа Група», який раніше очолювала його коханка чи дружина Аліна Кабаєва.