Канада вирішила залишити Росію без предметів розкоші

Канада вдарила санкціями по путінських олігархах, оточенню президента РФ та тих росіянах, які полюбляють канадські одяг, прикраси та алкоголь

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії, тамтешніх олігархів та оточення Путіна

Канада оголосила про нові санкційні обмеження проти Росії та окремих її громадян. Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ цієї північноамериканської країни.

Санкції були запроваджені проти 14 осіб, зокрема, проти російських олігархів та членів їхніх сімей. Крім того, під санкції підпало найближче оточення президента РФ. «Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні і несуть відповідальність за біль і страждання народу України», – пояснило МЗС Канади.

Також, крім персональних санкцій, Канада заборонила експорт до Росії та імпорт звідти елітних товарів та предметів розкоші. Йдеться про:

алкоголь;

тютюн;

взуття;

одяг;

ювелірні вироби;

предмети мистецтва;

посуд.

Як зазначило канадське зовнішньополітичне відомство, загальна вартість товарів цієї категорії у контексті торгівлі між двома країнами склала майже 76 млн доларів.

Крім запровадження санкцій, канадська влада нагадала про те, що «не поступиться притягненням до відповідальності винних у війні в Україні, […] продовжуватиме співпрацювати зі своїми партнерами у міжнародному співтоваристві, щоб підтримати Україну та її народ у боротьбі за захист свого суверенітету, територіальної цілісності та незалежності».

Нагадаємо, що 18 травня міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічино заявив, що країна забороняє в'їзд для приблизно тисячі росіян, що потрапили під санкції, включаючи президента РФ Володимира Путіна.