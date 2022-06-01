ЄС запровадив нові правила для українських біженців: що змінилося з 1 червня

Із початку літа безплатний проїзд у транспорті для українських переселенців скасують п'ять країн ЄС

На переселенців із України в ЄС чекають як позитивні, так і негативні зміни

Із 1 червня деякі країни Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців. Зокрема, це стосується правил проїзду в громадському транспорті, виплати допомоги та обміну грошей.

Скасування безплатного проїзду для українців

У більшості європейських країн проїзд для українських біженців залишиться безкоштовним. З 1 червня безплатний проїзд скасують такі країни:

Польща,

Німеччина,

Болгарія,

Швейцарія,

Чехія.

При цьому країни пропонують переселенцям з України пільги.

Так, у Німеччині українці не зможуть безплатно їздити у регіональних потягах та в міському транспорті. Безплатно скористатися транспортом можна одразу після приїзду в країну, коли добираєтесь до житла.

Влітку українці в Німеччині можуть купити проїзний за 9 євро на місяць. Він дійсний в міському транспорті та регіональних потягах.

У Варшаві з 1 червня проїзд у громадському транспорті для громадян України буде платним. Крім того, з 1 червня українці зможуть безплатно їхати тільки до або з таких міст:

Хелм

Дорогуськ,

Люблін,

Грубешів,

Перемишль,

Загуж,

Ярослав,

Жешув.

Поїздки в поїздах другого класу TLK та IC по території Польщі залишаються безкоштовними для людей, які перетнули кордон після 24 лютого і належать до:

дітей до 18 років;

жінок;

чоловіків старших 60 років;

чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.

Збільшення суми допомоги в Німеччині

З 1 червня українці в Німеччині перейдуть на піклування з відомств соціального захисту в центри зайнятості (Jobcenter). Вони будуть займатися адаптацією і працевлаштуванням українців.

Досі біженці з України отримували в Німеччині соціальну допомогу, яка залежала від місця перебування. В середньому це було 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.

З 1 червня українці, які оформили соціальний захист, будуть отримувати таку ж допомогу, як безробітні в Німеччині: 449 євро для дорослого.

Нові правила не стосуються людей пенсійного віку. У Німеччині це люди, старші за 67 років.

Можливість обміняти гривні на євро в Бельгії

Від 1 червня українці в Бельгії зможуть обмінювати гривні на євро. Обміняти без комісії можна до 10 тисяч гривень на людину у таких банках:

в касі національного банку,

Belfius,

Beobank,

BNP Paribas Fortis,

CBC,

ING,

KBC,

KBC Brussels.

Раніше повідомлялося, що розширився перелік країн, де українські громадяни зможуть обміняти готівкову гривню на місцеву валюту.