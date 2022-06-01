ЄС запровадив нові правила для українських біженців: що змінилося з 1 червня
На переселенців із України в ЄС чекають як позитивні, так і негативні зміни
Із 1 червня деякі країни Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців. Зокрема, це стосується правил проїзду в громадському транспорті, виплати допомоги та обміну грошей.
Скасування безплатного проїзду для українців
У більшості європейських країн проїзд для українських біженців залишиться безкоштовним. З 1 червня безплатний проїзд скасують такі країни:
- Польща,
- Німеччина,
- Болгарія,
- Швейцарія,
- Чехія.
При цьому країни пропонують переселенцям з України пільги.
Так, у Німеччині українці не зможуть безплатно їздити у регіональних потягах та в міському транспорті. Безплатно скористатися транспортом можна одразу після приїзду в країну, коли добираєтесь до житла.
Влітку українці в Німеччині можуть купити проїзний за 9 євро на місяць. Він дійсний в міському транспорті та регіональних потягах.
У Варшаві з 1 червня проїзд у громадському транспорті для громадян України буде платним. Крім того, з 1 червня українці зможуть безплатно їхати тільки до або з таких міст:
- Хелм
- Дорогуськ,
- Люблін,
- Грубешів,
- Перемишль,
- Загуж,
- Ярослав,
- Жешув.
Поїздки в поїздах другого класу TLK та IC по території Польщі залишаються безкоштовними для людей, які перетнули кордон після 24 лютого і належать до:
- дітей до 18 років;
- жінок;
- чоловіків старших 60 років;
- чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.
Збільшення суми допомоги в Німеччині
З 1 червня українці в Німеччині перейдуть на піклування з відомств соціального захисту в центри зайнятості (Jobcenter). Вони будуть займатися адаптацією і працевлаштуванням українців.
Досі біженці з України отримували в Німеччині соціальну допомогу, яка залежала від місця перебування. В середньому це було 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.
З 1 червня українці, які оформили соціальний захист, будуть отримувати таку ж допомогу, як безробітні в Німеччині: 449 євро для дорослого.
Нові правила не стосуються людей пенсійного віку. У Німеччині це люди, старші за 67 років.
Можливість обміняти гривні на євро в Бельгії
Від 1 червня українці в Бельгії зможуть обмінювати гривні на євро. Обміняти без комісії можна до 10 тисяч гривень на людину у таких банках:
- в касі національного банку,
- Belfius,
- Beobank,
- BNP Paribas Fortis,
- CBC,
- ING,
- KBC,
- KBC Brussels.
Раніше повідомлялося, що розширився перелік країн, де українські громадяни зможуть обміняти готівкову гривню на місцеву валюту.