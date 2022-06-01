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    Суспільство

    ЄС запровадив нові правила для українських біженців: що змінилося з 1 червня

    Із початку літа безплатний проїзд у транспорті для українських переселенців скасують п'ять країн ЄС - ЄС запровадив нові правила для українських біженців: що змінилося з 1 червня
    Із початку літа безплатний проїзд у транспорті для українських переселенців скасують п'ять країн ЄС
    фото з відкритих джерел

    На переселенців із України в ЄС чекають як позитивні, так і негативні зміни

    Із 1 червня деякі країни Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців. Зокрема, це стосується правил проїзду в громадському транспорті, виплати допомоги та обміну грошей.

    Скасування безплатного проїзду для українців

    У більшості європейських країн проїзд для українських біженців залишиться безкоштовним. З 1 червня безплатний проїзд скасують такі країни:

    • Польща,
    • Німеччина,
    • Болгарія,
    • Швейцарія,
    • Чехія.

    При цьому країни пропонують переселенцям з України пільги.

    Так, у Німеччині українці не зможуть безплатно їздити у регіональних потягах та в міському транспорті. Безплатно скористатися транспортом можна одразу після приїзду в країну, коли добираєтесь до житла.

    Влітку українці в Німеччині можуть купити проїзний за 9 євро на місяць. Він дійсний в міському транспорті та регіональних потягах.

    У Варшаві з 1 червня проїзд у громадському транспорті для громадян України буде платним. Крім того, з 1 червня українці зможуть безплатно їхати тільки до або з таких міст:

    • Хелм
    • Дорогуськ,
    • Люблін,
    • Грубешів,
    • Перемишль,
    • Загуж,
    • Ярослав,
    • Жешув.

    Поїздки в поїздах другого класу TLK та IC по території Польщі залишаються безкоштовними для людей, які перетнули кордон після 24 лютого і належать до:

    • дітей до 18 років;
    • жінок;
    • чоловіків старших 60 років;
    • чоловіків від 18 до 60 років з інвалідністю.

    Збільшення суми допомоги в Німеччині

    З 1 червня українці в Німеччині перейдуть на піклування з відомств соціального захисту в центри зайнятості (Jobcenter). Вони будуть займатися адаптацією і працевлаштуванням українців.

    Досі біженці з України отримували в Німеччині соціальну допомогу, яка залежала від місця перебування. В середньому це було 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.

    З 1 червня українці, які оформили соціальний захист, будуть отримувати таку ж допомогу, як безробітні в Німеччині: 449 євро для дорослого.

    Нові правила не стосуються людей пенсійного віку. У Німеччині це люди, старші за 67 років.

    Можливість обміняти гривні на євро в Бельгії

    Від 1 червня українці в Бельгії зможуть обмінювати гривні на євро. Обміняти без комісії можна до 10 тисяч гривень на людину у таких банках:

    • в касі національного банку,
    • Belfius,
    • Beobank,
    • BNP Paribas Fortis,
    • CBC,
    • ING,
    • KBC,
    • KBC Brussels.

    Раніше повідомлялося, що розширився перелік країн, де українські громадяни зможуть обміняти готівкову гривню на місцеву валюту.

    Читайте також: Зміна тарифів та нові умови у банках. Що чекає на українців із 1 червня
    Теги: росія окупанти переселенці війна Україна біженці окупація #stoprussia
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    ЄС запровадив нові правила для українських біженців: що змінилося з 1 червня