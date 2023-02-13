Канада випустила золоту монету у формі української писанки (фото)

Вона виготовлена з 58,5 грама чистого золота й має номінал 250 канадських доларів

Королівський канадський монетний двір випустив монету у формі української писанки. Усі кошти, отримані від продажу монет-писанок, передали на допомогу постраждалим від війни українцям. Про це йдеться на офіційному сайті Королівського канадського монетного двору.

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Це вже щонайменше восьма монета у формі писанки в колекції Двору. Цього разу на ній зображені соняшники і викарбуваний профіль королеви Єлизавети ІІ.

«Сонячна чарівність і форма соняшника ідеально втілюють потужну енергію сонця, а його золотистий колір природним чином викликає відчуття тепла та близькості. І на цій писанці з чистого золота 99,99% улюблений квітковий герб українського народу оточений символами, які прославляють повернення сонця, а з ним і прихід весни», – йдеться на сайті Двору.

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Монета-писанка із чистого золота скріншот: сайт Королівського канадського монетного двору

Монета виготовлена з 58,5 грама чистого золота. Її номінал дрівнює 250 канадським доларам, але викупна ціна сягає 7 тисяч доларів. Загалом викарбували 275 монет-писанок. Їх продали за кілька днів, а прибутки витратили на допомогу українцям, постраждалим від агресії РФ.

Авторами дизайну монети є Сюзанна Блант та канадець українського походження Дейв Мельничук.

Нагадаємо, що Латвія 26 січня урочисто представила срібну колекційну монету «За волю України» номіналом 5 євро, присвячену боротьбі України за свободу у війні з Росією.

До слова, до 10 найкращих монет світу увійшли дві українські пам’ятні монети за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року», вони здобули перемогу у номінаціях «Найкраща монета про сучасну подію» та «Найхудожніша монета року».