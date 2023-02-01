«Хоче кров'ю українців повернути свої землі». Данілов різко відповів президентці Грузії

Грузія проігнорувала заклики до спільної боротьби з Росією

Грузія хоче долучитися до майбутньої перемоги України над Росією, хоча проігнорувала заклики до спільної боротьби з РФ, а зараз «знущається» над українськими громадянами – зокрема, над експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, коментуючи слова президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Єдине, світ доволі дивний. Сьогодні я почув заяву президентки Грузії, яка вважає, що коли ми підписуватимемо з Росією якісь мирні угоди, ми повинні туди включити Абхазію, ту частину Грузії, яку РФ окупувала в 2008 році», – сказав Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він закликав Грузію допомагати і спільними зусиллями боротися з РФ, але тоді Грузія «в особі цих же осіб відмовчалася».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Більше того, зробила ще якесь зауваження про те, чого я пхаюсь у їхні справи. А зараз вони хочуть причепитися до нашої перемоги і вважати, що так потрібно. Може так і потрібно, але для цього треба по-людськи ставитися до наших громадян», – додав він нагадавши про те, що Тбілісі утримує у в'язниці та "знущається" над Саакашвілі.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має вивести війська з Абхазії та Осетії, які окупувала ще 15 років тому. Це має відбутися в межах можливої мирної угоди, яка покладе край війні Кремля в Україні.

До слова, у 2008 році під час війни з Грузією Росія відправила танки та війська в межах 20 миль від Тбілісі. Пізніше Кремль визнав два сепаратистські райони – Абхазію та Південну Осетію – незалежними. Це стало першим випадком односторонньої зміни кордонів держав, які виникли після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. З того часу Росія розмістила там свої війська, окупувавши близько п'ятої частини грузинської території, яка залишається міжнародно визнаною частиною кавказької республіки.