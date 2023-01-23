Дві українські монети – серед кращих у світі за підсумками 2022 року
Перемогу здобули пам’ятні монети номіналом п’ять і десять гривень
До 10 найкращих монет світу увійшли дві українські пам’ятні монети за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року», вони здобули перемогу у номінаціях «Найкраща монета про сучасну подію» та «Найхудожніша монета року», повідомив Національний банк України.
Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень «До 30-річчя незалежності України» стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України.
Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації і нагадує ДНК.
Автор ескізу – відомий український художник Олег Шупляк. Широку популярність здобула його серія картин «Двовзори». Скульптор монети – Володимир Атаманчук; програмне моделювання здійснив Юрій Лук’янов (працівники Банкнотно-монетного двору НБУ).
Срібна монета номіналом 10 гривень «25 років Конституції України» перемогла у номінації «Найкраща монета про сучасну подію». Вона присвячена 25-річчю прийняття Конституції України, коріння якої сягає до визначної пам’ятки української та європейської правової думки 18 століття – Конституції Пилипа Орлика.
Композиція на монеті відтворює складений пазл, контурами якого є мікротекст із цитатами окремих статей Конституції України, а силуетні постаті на монеті уособлюють народ України.
Автор ескізу – київський художник Владислав Яровий, програмне моделювання здійснив Юрій Лук’янов (працівник Банкнотно-монетного двору НБУ).
Нагадаємо, у номінації «Найбільш надихаюча монета» цього міжнародного конкурсу перемогу вже здобували дві українські монети: у 2021 році – пам’ятна монета з нейзильберу «Передова»; у 2001 році – срібна пам’ятна монета «Різдво Христове». У 2017 році до фіналу конкурсу потрапила монета з нейзильберу «Євромайдан» – у номінації «Найхудожніша монета року».
Нагадаємо, Національний банк України пом’якшив вимоги до правил організації захисту приміщень для небанківських фінансових установ, що здійснюють незначні за обсягами валютні операції.
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