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Дві українські монети – серед кращих у світі за підсумками 2022 року

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Дві українські монети – серед кращих у світі за підсумками 2022 року
Монети здобули перемогу у номінаціях «Найкраща монета про сучасну подію» та «Найхудожніша монета року»
фото НБУ

Перемогу здобули пам’ятні монети номіналом п’ять і десять гривень

До 10 найкращих монет світу увійшли дві українські пам’ятні монети за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року», вони здобули перемогу у номінаціях «Найкраща монета про сучасну подію» та «Найхудожніша монета року», повідомив Національний банк України.

Так, монета з нейзильберу номіналом 5 гривень «До 30-річчя незалежності України» стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України.

Дві українські монети – серед кращих у світі за підсумками 2022 року фото 1
фото НБУ

Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації і нагадує ДНК.

Автор ескізу – відомий український художник Олег Шупляк. Широку популярність здобула його серія картин «Двовзори». Скульптор монети – Володимир Атаманчук; програмне моделювання здійснив Юрій Лук’янов (працівники Банкнотно-монетного двору НБУ).

Срібна монета номіналом 10 гривень «25 років Конституції України» перемогла у номінації «Найкраща монета про сучасну подію». Вона присвячена 25-річчю прийняття Конституції України, коріння якої сягає до визначної пам’ятки української та європейської правової думки 18 століття – Конституції Пилипа Орлика.

Дві українські монети – серед кращих у світі за підсумками 2022 року фото 2
фото НБУ

Композиція на монеті відтворює складений пазл, контурами якого є мікротекст із цитатами окремих статей Конституції України, а силуетні постаті на монеті уособлюють народ України.

Автор ескізу – київський художник Владислав Яровий, програмне моделювання здійснив Юрій Лук’янов (працівник Банкнотно-монетного двору НБУ).

Міжнародний конкурс «Монета року» щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся 40-й раз. Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 2 300 монет із 40 країн світу, випущених у 2021 році. На першому етапі було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили сім українських пам’ятних монет.

Нагадаємо, у номінації «Найбільш надихаюча монета» цього міжнародного конкурсу перемогу вже здобували дві українські монети: у 2021 році – пам’ятна монета з нейзильберу «Передова»; у 2001 році – срібна пам’ятна монета «Різдво Христове». У 2017 році до фіналу конкурсу потрапила монета з нейзильберу «Євромайдан» – у номінації «Найхудожніша монета року».

Нагадаємо, Національний банк України пом’якшив вимоги до правил організації захисту приміщень для небанківських фінансових установ, що здійснюють незначні за обсягами валютні операції. 

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Теги: конкурс монета НБУ

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