Швеція відмовила Зеленському у винищувачах Gripen

Прем’єр Швеції зазначив, що його країна сама потребує винищувачів

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя на саміт ЄС запросив у Швеції бойові літаки Jas 39 Gripen, але Стокгольм відмовив. Про це повідомляє шведське видання SVT.

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Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що розширена підтримка озброєння у вигляді таких бойових літаків наразі неактуальна.

«У нас дуже велика потреба у літаках, які є у нас самих», – сказав він.

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Також ЗМІ повідомляють, що крім сучасних винищувачів, Зеленський також запросив ракети дальньої дії, боєприпаси та артилерію.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Проте потім посадовець відредагував свій допис у телеграмі, зазначивши, що це питання «схоже, може бути вирішене».

Народний депутат Федір Веніславський дав оптимістичний прогноз щодо постачання винищувачів Україні.

Також раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі внесли ясність щодо літаків для України. За словами речника Єврокомісії, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.

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Макрон заявив, що винищувачі України «в жодному разі» не поставлять «найближчими тижнями», бо потрібно віддавати пріоритет, як він висловився, «кориснішим» і «швидшим» видам зброї.