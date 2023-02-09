Зеленський прибув до Європейської Ради (відео)

Переговори відбуваються за зачиненими дверима

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Європейської Ради на зустріч з лідерами країн ЄС. Там його зустрів голова Євроради Шарль Мішель.

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Відомо, що переговори відбуваються за зачиненими дверима.

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Сьогодні глава держави вже виступив у Європарламенті.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

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До слова, раніше ЗМІ анонсували, чого очікувати від візиту Зеленського до Брюсселя.