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Зеленський прибув до Європейської Ради (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський прибув до Європейської Ради (відео)
скрін з відео

Переговори відбуваються за зачиненими дверима

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Європейської Ради на зустріч з лідерами країн ЄС. Там його зустрів голова Євроради Шарль Мішель.

Відомо, що переговори відбуваються за зачиненими дверима.

Сьогодні глава держави вже виступив у Європарламенті.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

До слова, раніше ЗМІ анонсували, чого очікувати від візиту Зеленського до Брюсселя.

Теги: Європейський союз Володимир Зеленський війна переговори Україна

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