Карантин: жителі Австралії ще три місяці не зможуть виїжджати з країни



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Уряд Австралії продовжив дію заборони на виїзд для своїх громадян

Винятком є, зокрема, громадяни інших держав, урядовці, моряки, пілоти

Уряд Австралії продовжив до 17 грудня дію заборони на виїзд для своїх громадян через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє 9News.

Зазначається, що винятком є, зокрема, громадяни інших держав, урядовці, моряки, пілоти.

Також до 17 грудня в портах Австралії заборонено зупинятися великим круїзним суднам з-понад 100 пасажирів на борту, крім надзвичайних випадків і, коли судно покинуло країну до 15 березня, а має повернутися в інший австралійський порт.

Відзначається, що обидві заборони були введені ще 25 березня цього року для боротьби з пандемією коронавірусу в країні.

На цей час в країні вже виявлено більше 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус з початку пандемії. З них 678 осіб померли.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.