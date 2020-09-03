У Запорізькій області клас відправили на карантин через коронавірус в одного учня



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З 3 до 14 вересня у 2-В класі ЗОШ №2 призупинено освітній процес та оголошено карантин

Це вже другий клас в області, який відправили на карантин через Covid-19, - міськрада

На Запоріжжі в одній зі шкіл Енергодару на карантин пішов весь клас через підтвердження коронавірусу в одного учня. Про це повідомила пресслужба Енергодарської міської ради.

Зазначається, що це вже другий клас в області, який відправили на карантин через Covid-19.

«Коронавірус підтвердили в учня 2-В класу загальноосвітньої школи №2. Зараз хвора дитина у задовільному стані та перебуває на амбулаторному лікуванні. У зв’язку з цим з 3 до 14 вересня у 2-В класі ЗОШ №2 призупинено освітній процес та оголошено карантин», - заявили в міськраді.

Місцевому управлінню освіти доручили вжити всі протиепідемічні заходи для уникнення поширення коронавірусу у школах міста.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам. Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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До слова, Кабінет міністрів виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату «Ремдесивір» для лікування хворих з тяжкою стадією Covid-19.

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