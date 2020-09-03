У Німеччині поліція оштрафувала туристів без масок на 8500 євро



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Після складання протоколу туристам дозволили продовжити подорож - вже з масками на обличчі

Кожного з 14 туристів оштрафували на 250 євро і перевізника ще на 5000 євро

У Німеччині поліція зупинила туристичний автобус, в якому всі туристи були без захисних масок і оштрафувала їх за порушення коронавірусних обмежень на суму 8500 євро. Про це йдеться в публікації Spiegel Online.

Зазначається, що автобус, який перевозив групу берлінських туристів, зупинили на автобані у Баварії.

«Люди поверталися з міста Пассау після кількаденного річкового круїзу. Ніхто з 14 туристів у автобусі не мав захисної маски, тому кожного порушника оштрафували на 250 євро. Оскільки автобусний перевізник також повинен заплатити 5 тисяч євро штрафу, загальний обсяг штрафу за порушення склав 8 500 євро», - йдеться у повідомленні.

Після складання протоколу туристам дозволили продовжити подорож - вже з масками на обличчі.

До слова, цього тижня німецька прокуратура постановила, що людей, які протестують проти чинних карантинних обмежень та відмовляються носити маски, можна називати «ковідіотами».

Як повідомлялося, LG створила маску з електричною системою очищення повітря.

Також у Франції почали випускати маски з конопель.

А ще на початку липня повідомлялося, що індійський бізнесмен купив золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу.

До слова, ізраїльські ювеліри створили захисну маску за $1,5 млн.

Також варто зазначити, що експерти розповіли про небезпеку, яку несе в собі маска на дзеркалі заднього виду.

Нагадаємо, у світі станом на 3 вересня 26 210 074 людини захворіли коронавірусом. Загалом від початку пандемії 18 468 960 людей одужали, а померло 868 038 осіб. 1% або 60 586 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані. Протягом доби померло у світі від Covid-19 померло 6 316 людей. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 290 737), Бразилія (4 001 422), Індія (3 848 968) та Росія (1 005 000).