Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів

Ймовірно, лікар свідомо ввів високі дози заспокійливого пацієнтам

Лікаря знаменитої берлінської клініки Charite затримали за підозрою у вбивстві двох пацієнтів. Про це сьогодні повідомляє генпрокуратура Берліна, передає Spiegel.

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Попередньо встановлено, що кардіолог відправив на той світ двох пацієнтів за допомогою великих заспокійливих доз.

«55-річного чоловіка, звільненого із Charite ще в серпні 2022 року, підозрюють в тому, що у двох випадках – у 2021 та 2022 роках – у відділенні інтенсивної терапії свідомо вводив такі високі дози седативного засобу тяжкохворим пацієнтам, що ті померли», – зазначає прокуратура.

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Чоловіка затримали вранці, протягом дня суд має виписати ордер на його арешт.

Додамо, що за даними ЗМІ, лікування у клініці Charite проходили Віктор Ющенко, який тоді був кандидатом у президенти, експрем’єрка України Юлія Тимошенко, російський опозиціонер Олексій Навальний, колишній міський голова Харкова Геннадій Кернес.

Раніше Charite опублікувала звіт про лікування Навального.