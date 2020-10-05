Поки Кернес у «Шаріте». Що відбувається в Харкові напередодні виборів

Останнього разу Геннадій Кернес з’являвся на публіці на День міста 23 серпня

Хвороба незмінного «хазяїна Харкова» породила несподівану інтригу

Ще зовсім недавно здавалося, що інтрига на виборах міського голови Харкова повністю відсутня. Ставки можна було робити хіба що на те, чи виграє діючий мер Геннадій Кернес у першому турі, чи доведеться дещо розтягнути голосування. Всі карти сплутала важка хвороба фаворита виборів. Міський голова, який і так має складні проблеми зі здоров’ям, підхопив ще й коронавірус.

У цьому є своя гірка іронія. Саме Кернес свого часу виступав проти запровадження карантину, місто фактично його ігнорувало і досі ігнорує. Тепер Харків і Харківська область – стабільно серед лідерів з кількості хворих на Covid-19, а самого Кернеса у важкому стані евакуйовано спецбортом до німецької клініки «Шаріте» з двостороннім запаленням легень.

Здоров’я харківського мера було підкошене після замаху, який він пережив в 2014 році. Після того Кернес прикутий до інвалідного візку

Що з Кернесом?

Чутки щодо нинішнього стану Кернеса в Харкові ходять різні. На публіці він останній раз з’являвся на святкуванні Дня міста 23 серпня. При цьому Кернес, відомий як активний користувач соцмереж під ніком gepard59, зараз повністю затих на цьому фронті, і крихти інформації про його стан надають пасинок Родіон Гайсинський та давній приятель бізнесмен Павло Фукс. Також свою заяву розповсюдила Харківська міськрада, яка запевнила, що повідомлення про те, що Кернес знаходиться у комі, не відповідають дійсності, його стан не викликає побоювань у лікарів і скоро він повернеться до України.

Поки ж ситуація з багаторічним «хазяїном Харкова» не визначена, завершилось висування кандидатів у мери міста. Самого Кернеса заочно висунула його іменна партія «Блок Кернеса – Успішний Харків». Власне, створення власних мерських проєктів без пошуку політичного даху у всеукраїнських партій – це тренд цих місцевих виборів.

Зараз управлянням міським господарством та підготовкою до виборів займається права рука Кернеса – перший віце-мер Ігор Терехов. За великим рахунком, рейтинги діючого градоначальника такі, що він може розраховувати на свою перемогу навіть не без агітаційної кампанії. Хоча навіть за відсутності кандидата вона триває у різних формах.

Але мерські вибори – не єдині. Жорстка боротьба між місцевими гравцями піде за міськраду та облраду, які зараз контролює Кернес. Голова облради Сергій Чернов та секретар міськради Олександр Новак йдуть на вибори саме за списками партії діючого мера. При цьому якщо список до міськради очолює сам Геннадій Адольфович, то облраду на чолі списку штурмує його син Кирило.

«Ведмежа послуга»

Окрім Кернеса, документи для балотування в мери подали ще 14 кандидатів, серед яких вистачає цікавих персонажів. Найбільш несподіваний – колишній соратник Кернеса Михайло Добкін. Спочатку ексмер Харкова збирався балотуватись у Києві від Партії Шарія, але в останній момент несподівано змінив плани і пішов у рідному місті самовисуванцем. Кернес через своїх родичів вже передав, що точно не сприймає вчинок Добкіна як дружній жест і розцінює як намагання використати чужий політичний капітал. Сам же Добкін запевняє, що зважився на такий крок, аби відбити у багатьох неназваних людей бажання зняти Кернеса з виборів, і обіцяє відкликати свою кандидатуру, як тільки той повернеться до Харкова. Така собі «дружня» підстраховка. Оскільки і той, і інший визнають, що стосунки між ними давно охололи і вони навіть не вітають один одного з днями народження.





Михайло Добкін каже, що своїм балотуванням вирішив підстрахувати Кернеса, але у харківського мера від такої «допомоги» відхрещуються

Пікантність несподіваного балотування Добкіна в Харкові полягає ще й в тому, що він йде самовисуванцем і не веде нікуди власної політсили (хоча в Києві, де Добкін теж збирався кандидувати у мери, він, нагадаємо, ситуативно представляв партію Шарія). Вочевидь, Добкін, який давно переїхав до столиці, розраховує на ностальгію багатьох харків’ян за часами, коли вони разом з Кернесом «рулили» містом. Добкін запевняє, що якщо діючий мер з якихось причин не зможе взяти участь у виборах, то він їх виграє залізно – не в першому, так в другому турі. «Якщо ж Добкін і Кернес будуть балотуватись одночасно, харків’яни по старій пам’яті можуть проголосувати за Добкіна, досі сприймаючи їх як одну команду. І це завадить Кернесу виграти в першому турі», – припускає політолог Вадим Карасьов.

Цікаво, що «чорна кішка», яка пробігла між колишніми партнерами, не завадила, аби за списками «Блоку Кернеса» до облради балотувався зять Добкіна, чоловік його доньки Алли Олег Гуревич. Серед відомих персонажів, яких Кернес веде до Харківської облради, – екснардепи від Партії регіонів Віктор Остапчук та Володимир Кацуба та батько ще одного екснардепа-«регіонала» Дмитра Святаша, який отримав притулок в Росії.

Ринкові відносини

На колишньому «регіональному» полі буде грати ще один кандидат у мери – місцевий бізнесмен та колишній нардеп від БЮТ та Партії регіонів Олександр Фельдман. Його висуває «Опозиційна платформа «За життя». Для ОПЗЖ Харків є базовим регіоном, але розгорнутись тут на повну їй заважає той же Кернес, який категорично не хоче пускати ресурсних чужаків у свою вотчину.

Щоправда, Фельдман для Харкова, на відміну від Віктора Медведчука чи Юрія Бойка, – не чужий. Підконтрольні йому структури володіють найбільшим у Східній Європі ринком «Барабашово» , який є своєрідним «містом у місті». Саме дорога, яку міська влада зібралась провести скрізь територію ринку, призвела до гучного конфлікту між Фельдманом і Кернесом з реальними бойовими діями на території ринку. Фельдман навіть надсилав листа президенту Володимиру Зеленському щодо безкінечних погроз на свою адресу, за якими, на його думку, стоїть безпосередньо Кернес. Власник ринку стверджує, що захищає підприємців, які працюють на «Барабашово», а вони вже, зауважимо, самі по собі – немаленький електорат.

Власник ринку «Барабашово» та любитель екзотичних тварин Олександр Фельдман знайшов собі новий політичний притулок – «Опоплатформу «За життя»

Тож політичне протистояння тут приправлене ще й бізнес-розборками. За даними соцопитувань, які розганяють телеканали, близькі до засновників ОПЗЖ, Фельдман впевнено виходить з Кернесом у другий тур. І місцеві експерти, в принципі, підтверджують такий розклад. Хоча у діючого мера, як вже зазначалося, при позитивному для нього розвитку подій є шанси до другого туру і не доводити.

У Фельдмана з’явився ще один потенційний союзник – партія «За майбутнє», яка зараз не шкодує ресурсів на розкрутку. Принаймні її список в облраду очолює гендиректор концерну Фельдмана «АВЕК і Ко» Андрій Вінаков, а третє місце займає заступник директора громадської організації «Фельдман-екопарк» Світлана Полуніна.

Тінь Райніна

Цікаво, що свого часу Фельдман вів запеклу боротьбу за місцеву франшизу ОПЗЖ з ексголовою Адміністрації президента Порошенка Ігорем Райніним. У результаті партійні боси ухвалили «соломонове рішення»: віддали Фельдману місто, а Райнін поведе ОПЗЖ в облраду. Із Райніним традиційно пов’язують іншого впливового місцевого гравця – Юлію Світличну. Саме за керівництва Райніним Адімінстрацією президента та його протекції Світлична кілька років працювала головою Харківської ОДА. А коли нардеп від «Слуги народу» Олексій Кучер подався в губернатори і на його окрузі були призначені довибори, Юлія їх без проблем виграла. Причому «слуги», розуміючи безперспективність боротьби зі Світличною, навіть зняли з виборів свого кандидата на її користь.

Ексголові Харківської ОДА Юлії Світличній, яка веде на вибори свою політсилу, дорікають зв'язками з керівником облорганізації ОПЗЖ Ігорем Райніним

Наразі в парламенті Світлична є позафракційною, а в Харкові та області веде до місцевих рад власний «Блок Світличної «Разом!». Світличній досі дорікають зв'язками з Райніним, підозрюючи, що її політсила є прихованим резервом ОПЗЖ. Втім поки це лише припущення, тим більше, що особливо «зашкварених» персонажів в її списках не помічено. В мери Харкова від «Блоку Світличної» балотується депутат міськради Ігор Черняк, відомий своїми постійними словесними пікіровками з Кернесом, іноді за межею фола.

Останній шанс Кучера?

Є свій кандидат і у правлячої сили – вже вищезгаданий голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер. За інформацією «Главкома», «слуги народу» пропонували балотуватись під своїм брендом генеральному директору заводу «Турбоатом» Віктору Суботіну, який традиційно намагається знайти спільну мову з будь-якою владою. Але той відмовився, отримавши натомість місця у першій п’ятірці списків до міськради та облради. До речі, в першій п’ятірці кандидатів від «слуг» до Харківської облради є кілька колишніх народних депутатів – Роман Семенуха («Самопоміч») та Юлія Ковалевська (Партія регіонів).

Губернатора Олексія Кучера кинули на вибори спасати рейтинги «Слуги народу»

Кучер теж не мав особливого бажання балотуватися, але партія, у якої не було особливого вибору в регіоні, сказала: «треба». Голова ОДА і кандидат в мери в стилі президента чомусь вирішив будувати собі імідж «міцного господарника», відвідуючи чисельні харківські заводи. Такий підхід не дуже гармонує з його образом «молодого креативного», але поки нічого кращого в його штабі не вигадали. Вірогідно, що в залежності від результатів виборів може стати питання зміни губернатора, який зірок з неба не хапає. Показово, що в області, яка лідирує за темпами розповсюдження коронавірусу, досі нема повноцінного голови Департаменту охорони здоров’я.

«На гальорці»

Так звані проєвропейські сили в Харкові традиційно займають позиції «на гальорці», хоча іноді поводять там себе дуже гучно. У нинішню міськраду на минулих виборах пробилися «Самопоміч» та БПП, але особливої ролі не грали. Фракція БПП влітку минулого року взагалі припинила існування, перетворившись у структуру з «оригінальною» назвою «Центр». Втім правонаступник БПП – «Європейська солідарність» – має шанси на подолання 5% бар’єру як в місті, так і в області. В перших п’ятірках «ЄС» у прифронтовому регіоні – суцільно волонтери та атовці, а в мери партія висунула підприємця та активіста із позивним «Піротехнік» Олега Абрамичева. Його кандидатуру підтримав відомий харківський письменник Сергій Жадан, благодійний фонд якого очолює Абрамичев.

«Європейська солідарність» зробила в Харкові ставку на підприємця та волонтера Олега Абрамичева (зліва). Його підтримує відомий письменник Сергій Жадан

«Попереднє керівництво БПП на Харківщині повністю розвалило тут партію і її довелося створювати заново в ході кампанії, – каже журналіст та активіст харківського Євромайдану Володимир Чистилін. – По суті, патріотичні кандидати на цих виборах мали вибір між «ЄС» та «Блоком Світличної», але в кращому випадку ми отримаємо в міськраді півтора десятки проукраїнських депутатів».

Безумовно, до патріотичних сил можна віднести і «Голос», який бере участь в кампанії тільки у місті і веде в мери проректора приватного архітектурного інституту та громадського діяча Олександру Нарижну, але шанси партії тут не проглядаються навіть в мікроскоп. Не кажучи вже про позиції таких екзотичних для Харкова сил як «Демсокира» та «Удар».

Знайдуть харків’яни в бюлетенях і кілька знакових для міста прізвищ. Від партії «Перемога Пальчевського» в мери балотується брат покійного ексгубернатора області та колишнього голови Адміністрації президента Кучми Євгенія Кушнарьова Сергій. На останніх парламентських виборах він брав участь як самовисуванець по 171 округу і набрав аж 948 голосів.

На цьому ж окрузі і також невдало тоді балотувався Денис Ярославський, який тепер бере участь в мерській компанії. ЗМІ називають його родичем відомого харківського топ-бізнесмена Олександра Ярославського. Цікаво, хоча народився і проживає Денис у Харкові, він деякий час очолював Голосіївський та Обухівській відділи поліції Києва.

Сплив на цих виборах і такий відомий у Харкові персонаж як ексвіцепрем’єр часів Кучми і Януковича Володимир Семиноженко. Він очолив список в облраду проєкту «збитих льотчиків» «Наш край». Другу сходинку списку займає скандальний експрокурор Костянтин Кулик, якого раніше називали найбагатшим прокурором України.

А тим часом харківські інтернет-пабліки накрила нова хвиля чуток про смерть Кернеса. В міськраді знову все заперечують, стверджуючи, що це все підступи опонентів. А відсутність заспокійливих відеозвернень Кернеса пояснюють тим, що в «Шаріте» заборонено користуватися гаджетами.

Павло Вуєць, «Главком»