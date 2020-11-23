Таємниці «Шаріте». Розшукується Геннадій Кернес

Коли ж пройде «інавгурація» мера Харкова?

На 2 грудня в Харкові запланована непересічна подія – скликана перша за три місяці сесія міськради. На порядку денному питання про бюджет, а також зміни до регламенту та до структури виконавчих органів і їхніх положень. Відповідне розпорядження за відсутності міського голови Геннадія Кернеса видав секретар міськради Олександр Новак, а не тервиборчком. Це означає, що депутати зберуться ще старим складом. І ніякої інавгурації «новообраного» в черговий раз Кернеса найближчим часом не очікується.

Вже майже місяць, як Кернес був переобраний міським головою Харкова. Але питання, хто насправді буде керувати обласним центром-мільйонником, досі лишається відкритим.

Про хворобу, яка змусила Кернеса залишити країну та віддати себе в руки лікарів німецької клініки «Шаріте» в розпал виборчої кампанії, знає вся країна. Чутки про чи-то інсульт, чи-то взагалі смерть міського голови періодично курсують харківськими пабліками, викликаючи дратівливі спростування соратників та найближчого оточення Кернеса. Проте якихось виразних доказів, що з Кернесом все більш-менш гаразд, ніхто довго надати не міг. Нещодавно у мережі з’явилось фото обраного мера з пасинком Родіоном, яке виклав бізнесмен Павло Фукс – один з небагатьох, хто має доступ до інформації про стан Кернеса. Але зі світлини мало що зрозуміло, крім того, що мер Харкова тяжко хворий, але в нього відкриті очі.

Привіт Геннадія Кернеса з клініки «Шаріте»

Нагадаємо, Кернес був відправлений літаком в «Шаріте» ще 16 вересня з двостороннім запаленням легенів, що виникло на фоні коронавірусу. З тих пір його бачило обмежене коло родичів та друзів, які подають інформацію про його стан дуже дозовано. Але в харківській мерії запевняють: Кернес обов’язково особисто буде присутній при складанні присяги на першій сесії міськради, що відбудеться не пізніше 20 грудня.

Якщо узагальнити іноді протилежні заяви оточення Кернеса, то маємо таку картину:

Кернес живий, чутки про його смерть розповсюджують політичні опоненти;

На його транспортуванні до Німеччини наполягли родичі, хоча сам він був проти;

Фотографувати Кернеса нібито не дозволено правилами «Шаріте», але, за версією його сина та пасинка, батько просто відмовляється фотографуватись в такому стані (в результаті фото таки з’явилось);

Лікарі забороняють йому багато говорити;

Ще місяць тому в харківській мерії запевняли, що Кернес ось-ось запише відеозвернення до харків’ян;

У Кернеса вже нема коронавірусу, зараз німецькі лікарі мінімізують наслідки для його легенів, які дуже постраждали ще під час важкого поранення в 2014-му;

Кернес складе присягу особисто, всі розмови про якийсь хитрий спосіб (онлайн-режим, десант членів ТВК до «Шаріте») – вигадки;

Навіть якщо Кернесу знадобиться багатомісячна реабілітація, катастрофи не буде. Він створив настільки міцну систему управління містом, що всі процеси відбуваються автоматично навіть за відсутності мера.

Головна інтрига – коли, власне, відбудеться перша сесія новообраної міськради

Мер на «дистанційці»?

Але все це слова. Поки є лише припущення, чи повернеться Кернес до 20 грудня, і що буде, якщо не повернеться.

Перший крок, який мав зробити Кернес, – протягом 20 днів з моменту офіційного оголошення результатів виборів подати заяву про реєстрацію міським головою. Ця процедура не вимагала його особистої присутності і могла відбутися в електронному вигляді. Представники Кернеса так і зробили. І нарвалися на судовий позов кандидатки в мери від партії «За майбутнє» Ірини Денисової. Позов ґрунтувався на тому, що заява була завізована не особистим електронним підписом Кернеса, а підписом міськради. Тобто була відіслана не з Німеччини, де знаходиться Кернес, а з Харкова. Проте суди не побачили в цьому порушення.

Головна інтрига – коли, власне, відбудеться перша сесія новообраної міськради, на якій і очікується складання присяги новим-старим мером. Наприклад, в Маріуполі ця процедура вже відбулася і депутати вже встигли обрати секретаря. Але, звісно, що такий турборежим – не для Харкова. І вже зрозуміло, що як мінімум до 2 грудня ніяких рухів в цьому напрямку не буде.

На додачу до «таємниці «Шаріте» додалось рішення суду, який скасував протокол харківського тервиборчкому про вибори до міськради. Про скасування результатів виборів мова не йде, але ТВК має скласти протокол повторно, після чого він знову може бути оскаржений. Тож поки тривають ці процеси, міськрада просто не може зібратись в оновленому складі. Формально до суду подав один з кандидатів від «слуг народу», але є всі підстави підозрювати, що за цим стоять соратники діючого міського голови – зокрема, перший віцемер Ігор Терехов, який за відсутності Кернеса і керує Харковом. У мерії явно вичікують якоїсь визначеності зі здоров’ям мера і свідомо затягують час, періодично видаючи бадьорі звіти, що він йде на поправку і скоро повернеться до міста. Яким чим далі – тим менше віри.

Що ж буде, якщо найближчого місяця Кернес не повернеться і не зможе скласти присягу в міськраді? Тервиборчком буде оголошувати повторні вибори? Навряд чи. Координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська вважає, що перше засідання міськради нового скликання цілком може відбутись і без Кернеса з присягою. Перше засідання сесії скликає не міський голова, а тервиборчком. На думку Айвазовської, Кернес може написати до ТВК заяву, що він з тих чи інших поважних причин (лікарняний) не може скласти присягу саме на цьому засіданні, і комісія може перенести її на довільний термін. Депутатам же ніщо не заважатиме зібратись та обрати виконком і секретаря, на якого фактично і будуть покладені обов’язки міського голови. Зазвичай кандидатуру секретаря пропонує мер, але це не обов’язкова за законом опція. Так само секретар у подальшому зможе скликати сесії міськради. Сумнівного досвіду, коли законно обраний мер відсторонений або помер, а міськрада в такому стані працює роками, у нашого місцевого самоврядування вистачає.

Ще один варіант, від якого поки в мерії всіляко відхрещуються, – дистанційна присяга мера. Діюче законодавство таку можливість ніяк не відхиляє.

«У Виборчому кодексі нема чіткої відповіді, що робити, якщо зареєстрований міський голова не перебуває на сесії і при цьому нема підстав позбавити його повноважень (припинення громадянства, визнання особи недієздатною), – каже ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера. – Не виключаю і того, що він дистанційно складе присягу, бо раніше сесії місцевих рад проводились в досить екстравагантні способи і приймали для цього відповідні рішення. Наприклад, вони проходили не в залі засідань, а надворі, парламент взагалі засідання комітетів проводить за допомогою конференц-зв’язку. Не виключаю, що харківська міськрада може теж прийняти рішення щодо присутності міського голови за допомогою онлайн-зв’язку».

При цьому Магера дуже сумнівається, що міська виборча комісія призначить повторні вибори мери Харкова.

І так непросту ситуацію ще більше заплутує епідемія коронавірусу. Якщо всередині грудня уряд дійсно планує запровадити повний локдаун, то про ніякі зібрання сесій, зрозуміло, мова йти не буде. Тоді, скоріш за все, на невизначений термін збережеться нинішній статус-кво і в Харкові.

Втрата монобільшості

Очевидно, що в збереженні нинішньої ситуації зацікавлений вже згаданий перший заступник Кернеса Ігор Терехов. За відсутності шефа він залишився «на господарстві». В мерії Терехов працює з 1999 року і переривав трудовий стаж в ній лише на період, коли перебирався до обладміністрації, яку на той момент очолював нинішній ворог Кернеса – Арсен Аваков. Давнє знайомство з міністром внутрішніх справ породило чутки, що з подачі Авакова Терехова зроблять новим головою ОДА замість геть юного для таких посад Олександра Кучера, який провалив все. Втім такий сценарій викликає сумніви з огляду на те, що Терехов мітить в секретарі міськради, а зараз і без всякого губернаторства самостійно керує містом. Останнім часом «права рука» Кернеса всіляко підкреслює свій зв'язок з «мозком», що добре ілюструють промовисті білборди, розвішані Харковом за результатами виборів.

В Харкові розпочалася операція «Наступник»?

Хоча, насправді, результати голосування харківчан не надто втішні для Кернеса та його команди. Якщо на виборах мера містяни «не підкачали», віддавши за діючого, але відсутнього, мера 60% голосів вже в першому турі, то при голосуванні до міськради «відбувся збій». У політсили Кернеса в скликанні, що минає («Опозиційний блок «Довіряй ділам», раніше – «Відродження»), була абсолютна більшість та повний карт-бланш. Всі інші фракції були для декорацій і гучних струсів повітря з гальорки. Тепер ситуація змінилась: «Блок Кернеса – Успішний Харків» набрав лише третину голосів і змушений домовлятися з кимось з інших партій. Зокрема, щодо фігури секретаря, що стає за таких розкладів ключовою.

Терехов звинуватив у такому результаті недоброзичливців, які влаштували чорний піар на відсутності Кернеса. Але як би там не було, ця відсутність далася взнаки – у Блоку Кернеса буде 34 депутати, за необхідної більшості в 43. Цей дефіцит майже напевно буде частково перекрито за допомогою «слуг народу» (9 депутатів), але це аж надто «впритул». Серед інших фракцій міськради – ОПЗЖ (19 депутатів), «Європейська солідарність» (9), Партія Шарія (7), «Блок Світличної «Разом!» (6). Найміцнішою була б неформальна коаліція Блоку Кернеса та ОПЗЖ, але у них надто вже багато образ один на одного, зокрема, особистий конфлікт на рівні Кернес – Фельдман. Втім в місцевій політиці нема нічого неможливого.

«Думаю, на більшість питань вистачатиме голосів, а там, де не буде, вони їх будуть набирати через індивідуальну роботу з депутатами, – каже давній опонент Кернеса Ігор Черняк, що переобрався в міськраду від Блоку Світличної. – Якщо до інших фракцій, нарешті, будуть дослухатись, ця міськрада буде однозначно ефективнішою, ніж попередня».

Чи є життя без Кернеса?

«Торги ж зараз йдуть не тільки за місто, а в пакеті – за область, за губернатора», – пояснює харківський журналіст, координатор місцевого Євромайдану Володимир Чистилін. Наприклад, зв’язка ексголови Адміністрації президента Порошенка Ігоря Райніна та нинішнього заступника голови облради Володимира Скоробогача вела в облраду місцеву фракцію ОПЗЖ. Цю парочку цікавить контроль над облрадою, але його практично неможливо отримати без співпраці з Блоком Кернеса, який має в ній 46 депутатів зі 120 (у ОПЗЖ – 29).

Серед претендентів на посаду майбутнього голову ОДА, окрім Терехова, називають таких компромісних і в той же час авторитетних на місцевому рівні фігур, як нинішній голова Харківської облради Сергій Чернов та гендиректор «Турбоатому» Віктор Суботін, що обрався в міськраду від «Слуги народу».

«Треба весь цей пасьянс так розкласти, аби всі бізнес-інтереси були урівноважені і всім кланам дістались шматки пирогу. Але Кернес – ключова фігура в цій конфігурації», – підсумовує Чистилін.

Багаторічна зав’язаність всіх процесів, що відбуваються в Харкові, на фігурі популярного мера, за його відсутності дається взнаки на кількох напрямках. Місцеві еліти, що слабо уявляють собі життя «без Кернеса», зараз дезорієнтовані. А чималі фракції Блоку Кернеса в міській та обласній радах буде не так просто втримати вкупі.

Новообраний депутат міськради від ОПЗЖ Анатолій Родзинський, адвокатська контора якого – «Дім адвокатів Родзинського» – супроводжує позов щодо невизнання заяви Кернеса про реєстрацію мером, впевнений, що харківський міський голова вже не повернеться до своїх обов’язків. Саме Родзинський свого часу розповсюдив скандальну інформацію про нібито інсульт, який пережив Кернес. Фото, викладене з «Шаріте», де у Кернеса зведені скули, за його словами, лише це підтверджує. А нинішню поведінку його соратників Родзинський пояснює цілком прагматичними мотивами. «Проблема Терехова в тому, що він – не Кернес, – каже він. – Люди, що входять в Блок Кернеса, сегментовані по групах і для багатьох з них Терехов – не авторитет. Наприклад, там в списку є чотири-п’ять депутатів, які дотичні до «слуг народу». Тим більше, що голосування за секретаря буде таємним. Тому аби дисциплінувати цю силу, аби депутати не вступили в домовленості з іншими, і йдуть постійні розмови, що Кернес скоро повернеться».

Віце-мер Ігор Терехов отримав шанс вийти з тіні свого патрона

Родзинський вважає, що поки Геннадія Адольфовича нема в країні, йде підкилимна боротьба за те, аби розділити його політичний та економічний спадок: «Харків – друге за кількістю населення місто країни, ділити тут є що. На відміну від інших регіонів, де є різні групи впливу, тут довгий час існувала монополія. І зараз той же Терехов хоче привласнити цю монополію на прийняття рішень».

Поки ж «прокернесівська» монобільшість вирішила зібратись 2 грудня ще старим складом. Привід нібито гідний: прийняття бюджету на наступний рік, з яким вже доведеться мати справу майбутньому скликанню, коли воно нарешті збереться. Але найцікавіше в цьому порядку денному – поки неоголошені зміни до регламенту міськради. Ігор Черняк припускає, що вони можуть стосуватись проведення сесій міськради в дистанційному режимі. Цікава деталь – у депутатів цього скликання вже навіть забрали планшети, на які завантажувались проєкти рішень. Та в Харкові зараз, як казав герой одного відомого фільму, «ландшафти змінюються вручну».

Павло Вуєць, «Главком»