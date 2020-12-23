Берлінська клініка «Шаріте» опублікувала звіт про лікування Навального

Опозиціонер Олексій Навальний провів у клініці 32 дні, 24 з яких – у реанімації

Німецька клініка «Шаріте» опублікувала розгорнутий звіт про клінічний перебіг хвороби Олексія Навального після отруєння «Новачком». Про це повідомляється у медичному журналі «The Lancet».

На думку авторів статті, вирішальне значення для успішного лікування Навального мали інтубація і штучна вентиляція легенів, проведені у перші години після появи симптомів. Лікарі не змогли вирішити, чи мало значення, що пацієнтові дали атропін при госпіталізації у Росії.

Навальний потрапив у російську лікарню без свідомості 20 серпня 2020 року, а 22 серпня його перевезли до Берліна у клініку «Шаріте».

«У нашого пацієнта результат був дуже добрим. Мабуть, вирішальними були інтубація і штучна вентиляція легень протягом 2-3 годин після появи симптомів і відсутність попередньої важкої гіпоксії. Початок і тривалість терапії атропіном протягом перших 2 днів (у РФ – ред.) залишаються неясними», – пишуть лікарі.

Також автори статті дійшли висновку, що хороший стан здоров'я пацієнта до отруєння, ймовірно, сприяв його одужанню.

«На щастя, не дивлячись на високий ризик аспірації у початковий період втрати свідомості і колонізацію декількома бактеріями зі стійкістю до низки ліків, у пацієнта не розвинулась небезпечна інфекція. Його хороший стан здоров'я до отруєння, ймовірно, сприяв його одужанню».

Спершу у Навального діагностували важке отруєння інгібітором холінестерази. Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини виявила фосфорорганічну нервово-паралітичну речовину із групи «Новачок» у зразках крові, взятих відразу після надходження пацієнта до «Шаріте».

У Навального спостерігалися, зокрема, такі симптоми: міоз (звуження зіниць), гіперсалівація (підвищене виділення слини), потовиділення, брадикардія (зміни серцевого ритму), підвищення рівня ліпази й амілази у плазмі (приписуються підшлунковій та слинній залозам), м'язова гіперактивність.

На 12-й день пацієнт почав спонтанно дихати і на 24-й день міг бути відключений від ШВЛ. У звичайну лікарняну палату його перевели на 26-й день після появи симптомів.

При останньому контрольному відвідуванні на 55-й день лікарі констатували майже повне відновлення неврологічних, нейропсихологічних і нейрофізіологічних показників пацієнта без ознак полінейропатії.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навального отруїли різновидом нервово-паралітичної речовини «Новачок». Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка та інших.Також санкції ввели проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції. ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

Згодом опозиціонер заявив, що його можуть знову отруїти після повернення до Росії. Також Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

У березні 2018 року у Великій Британії були отруєні колишній агент КДБ Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Для їх отруєння була використана речовина «Новачок». Лондон звинуватив в отруєнні двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

МВС Великої Британії заявило, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи, «дивитись на шпилі місцевого собору».

Нещодавно, російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що зумів додзвонитися до співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, який причетний до його отруєння «Новачком». Співробітник ФСБ зізнався, що отруту Навальному наносили на спідню білизну.

Олексій Навальний впевнений, що президент Росії Володимир Путін керував замахом на нього.