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    У світі

    Катастрофа MH17: родичі загиблих відреагували на звільнення Цемаха

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    Фігуранта у справі катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі Володимира Цемаха 5 вересня звільнили з-під варти - Катастрофа MH17: родичі загиблих відреагували на звільнення Цемаха
    Фігуранта у справі катастрофи малайзійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі Володимира Цемаха 5 вересня звільнили з-під варти
    Фото: УНІАН

    Родичі загиблих у збитому російськими бойовиками авіалайнері висловили свої занепокоєння щодо звільнення терориста

    Член правління нідерландського фонду «Авіакатастрофа MH17» Піт Плуг, який втратив трьох родичів у трагедії, побоюється, що колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах не буде доступний для слідства після його звільнення українським судом.

    Про це він заявив у коментарі голландській газеті Parool.

    «Де він (Цемах - ред.) перебуватиме після звільнення? Я занепокоєний, що головний підозрюваний не буде доступний для слідства міжнародної Спільної слідчої групи (JIT). Існує великий ризик, що він не з'явиться на суді (у Нідерландах - ред.), адже саме цього ми всі хочемо», - сказав Плуг.

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    Володимира Цемаха затримали в окупованому Сніжному Донецької області ще у червні, після чого його переправили через лінію дотику на підконтрольну територію. За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони (ППО) самопроголошеної «Донецької народної республіки».

    Зазначимо, 5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

    Як повідомлялось, міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває у тісному контакті з українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха. Втім, він відзначив, що останні повідомлення з Києва «викликають багато питань».

    Раніше у міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати Цемаха, але його звільнення це ускладнює.

    Читайте також: Відносини України та Нідерландів погіршаться через звільнення Цемаха, — генерал-лейтенант Забродський
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