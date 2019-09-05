Відносини України та Нідерландів погіршаться через звільнення Цемаха, — генерал-лейтенант Забродський



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Генерал Забродський прокоментував звільнення з-під варти бойовика Цемеха

«Ми фактично віддаємо в руки потенційному винуватцю трагедії ключового свідка, який міг би стати ключовою фігурою на Гаазькому трибуналі»

Через звільнення з-під варти ключового свідка у справі збиття літака рейсу МН17 бойовика Володимира Цемаха віносини між Украиною та Нідерландами і іншими європейськими партнерами погіршаться.

Про це розповів депутат фракції політичної партії «Європейська Солідарність», Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

«Такий крок 100% погіршить відносини України з Нідерландами. Тому що ми фактично віддаємо в руки потенційному винуватцю трагедії ключового свідка, який міг би стати ключовою фігурою на Гаазькому трибуналі, всі шанси потрапити на який має військово-політичне керівництво Російської Федерації», - підкреслив він.

На питання, чи є збігом заява президента Росії Володимира Путіна про «финалізацію» процесу обміну утримуваними особами, яку він зробив одразу після звільнення Цемаха, Забродський відповів: «Як відомо, лідер країни-сусіда Путін просто так нічого не робить».

«І багатоходова комбінація з обміном, маніпуляція конкретними прізвищами, які мали б опинитися у списку - це не виключення. Можливо, це було однією з умов обміну. Тому не просто так з'явилася ця сьогоднішня заява Путіна. І ключ до зміни відносин між Україною та РФ лежить не в обміні, а у припиненні вогню на Сході України і у виконанні Мінських домовленостей», - підкреслив нардеп.

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває у тісному контактіз українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха. Втім, він відзначив, що останні повідомлення з Києва «викликають багато питань».

Раніше у міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати Цемаха, але його звільнення це ускладнює.

Як писав «Главком», у четвер, 5 вересня, Київський апеляційний суд під особисте зобов'язання випустив з-під варти колишнього бойовика терористичної організації «ДНР» Володимира Цемаха, який є фігурантом справи про катастрофу рейсу MH17.

Нагадаємо, у «Слузі народу» сумніваються, що Цемах - ключовий свідок у справі трагедії рейсу МН17.

Як відомо, голландські слідчі хочуть допитати фігуранта справи МН17 Цемаха.

Раніше суд залишив Цемаха, який може бути ключовим свідком у справі МН17, під вартою на 2 місяці.

Нагадаємо, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся з листом до ГПУ з проханням не видавати Росії Цемаха.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 та був свідком цих подій.

Як відомо, СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.