«Новини з Києва викликають багато питань». Глава МЗС Нідерландів прокоментував звільнення Цемаха



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5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха під особисте зобов'язання

Нідерландські слідчі заявили, що тепер допит свідка у справі MH17 виглядає ускладненим

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває у тісному контакті з українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха.

Про це повідомляє нідерландський портал Nieuws.

«Ми перебуваємо в курсі справ», - сказав Блок.

Разом з тим міністр відмовився вдаватися в деталі і не став розкривати, чи була нідерландська сторона поінформована про звільнення Цемаха заздалегідь.

За його словами, останні повідомлення з Києва «викликають багато питань».

Раніше у міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати Цемаха, але його звільнення це ускладнює.

Як писав «Главком», у четвер, 5 вересня, Київський апеляційний суд під особисте зобов'язання випустив з-під варти колишнього бойовика терористичної організації «ДНР» Володимира Цемаха, який є фігурантом справи про катастрофу рейсу MH17.

Нагадаємо, у «Слузі народу» сумніваються, що Цемах - ключовий свідок у справі трагедії рейсу МН17.

Як відомо, голландські слідчі хочуть допитати фігуранта справи МН17 Цемаха.

Раніше суд залишив Цемаха, який може бути ключовим свідком у справі МН17, під вартою на 2 місяці.

Нагадаємо, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся з листом до ГПУ з проханням не видавати Росії Цемаха.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 та був свідком цих подій.

Як відомо, СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.