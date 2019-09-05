Цемаха не допитували міжнародні слідчі перед звільненням



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Володимир Цемах 5 вересня вийшов на свободу Фото: УНІАН

В JIT додали, що хотіли, щоб Цемах залишився в Україні

Міжнародна Спільна слідча група (JIT) не допитувала фігуранта справи про катастрофу рейсу MH17 Володимира Цемаха до його звільнення з-під варти. Про це заявила речниця JIT Брехтье ван де Мосдейк в коментарі «Радіо Свобода».

За словами речниці JIT, колишній бойовик «ДНР» Цемах є «цікавою для слідства людиною». Також вона висловила жаль з приводу звільнення Цемаха, так як слідчі можуть не отримати змоги його допитати.

«Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, щоб він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити. Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинене, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити», - зазначила вона.

Також в JIT відмовилися коментувати рішення Київського апеляційного суду.

«Це рішення України, рішення українського суду, тому я не можу його коментувати», - наголосила речниця слідчої групи.

Нагадаємо, раніше депутатка Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі заявила, що рішення щодо звільнення фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха є «тривожним сигналом» для Євросоюзу. Тоді ж вона зазначила, що не знає, чи проводили міжнародні слідчі допити Цемаха.

Як писав «Главком», у четвер, 5 вересня, Київський апеляційний суд під особисте зобов'язання випустив з-під варти колишнього бойовика терористичної організації «ДНР» Володимира Цемаха, який є фігурантом справи про катастрофу рейсу MH17.

Нагадаємо, у «Слузі народу» сумніваються, що Цемах - ключовий свідок у справі трагедії рейсу МН17.

Як відомо, голландські слідчі хочуть допитати фігуранта справи МН17 Цемаха.

Раніше суд залишив Цемаха, який може бути ключовим свідком у справі МН17, під вартою на 2 місяці.

Нагадаємо, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся з листом до ГПУ з проханням не видавати Росії Цемаха.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 та був свідком цих подій.

Як відомо, СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.