ХАМАС до атаки на Ізраїль готували «вагнерівці» – Центр нацспротиву

Ключовими напрямами підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму

Частина бойовиків ПВК «Вагнер», які вибули з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені в підготовці та передачі бойового досвіду бойовикам ХАМАС. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що ключовими напрямами підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу.

«Лише росіяни, серед союзників ХАМАСу, мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога. Саме його «вагнерівці» і передавали бойовикам ХАМАСу під час навчань в країнах Африки», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі нові вибухи. Ракети влучили поблизу аеропорту під Тель-Авівом.

Також відомо, що армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

Зеленський порівняв війни в Україні та Ізраїлі.

До слова, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об’єктах.