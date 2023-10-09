Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Тисячі ракет проти мирних міст». Зеленський порівняв війни в Україні та Ізраїлі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Тисячі ракет проти мирних міст». Зеленський порівняв війни в Україні та Ізраїлі (відео)
фото: Офіс президента

«Однакове зло, і лиш одна відмінність – там терористична організація, яка ударила по Ізраїлю, тут терористична держава, яка ударила по Україні»

Війни в Україні та Ізраїлі відрізняються лише тим, що відбуваються вони в різних країнах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО. 

«Однакове зло, і лиш одна відмінність – там терористична організація, яка ударила по Ізраїлю, тут терористична держава, яка ударила по Україні. Наміри декларовані різні, але сутність – одна… Ви це бачите... Бачите таку ж кров на вулицях. Такі ж розстріляні автівки цивільних. Такі ж тіла людей, що були закатовані», – сказав він.

Зеленський зазначив, що останніми днями фокус світу спрямований на Близький Схід. Зеленський наголосив, що ніхто й ніколи не зможе забути того, що терористи зробили з Ізраїлем. 

«Тисячі ракет проти мирних міст. Розстріли людей просто в машинах на дорогах… Чоловіків і жінок, дітей… Нікого не жаліли. Вулиці, що залиті кровʼю. Заручники… Терористи самі ж дали світу кадри знущань, пишаючись ними. Жінки, яких били. Літні люди, які були викрадені зі своїх будинків… Вкрадені діти. І ми ще не знаємо, скільки людей захоплено та по-дикунськи вивезено терористами… Убитих навіть намагалися ще й принизити, знущаючись з їхніх тіл ....Все це ми бачили в Ізраїлі», – каже він.

Глава держави додав, що і ізраїльтяни, і їх журналісти, які побували в Україні на початку війни, стверджують, що бачили таке ж зло там, куди прийшли Росія. 

«Європі варто бути активною. Сполученим Штатам варто бути активними. Китаю. Індії. Арабським державам варто відчути, як багато може зламатися, якщо дати терористам досягти їхніх цілей. Туреччина. Бразилія та вся Латинська Америка. Японія. Австралія. Канада. Держави Африки. Держави Центральної Азії. Корея. Пакистан. Індонезія. Карибський басейн. Тихоокеанські держави. Усім варто бути активними в захисті життя та міжнародного права! Не можна давати жодного шансу терору», – додав президент.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі нові вибухи. Ракети влучили поблизу аеропорту під Тель-Авівом.

Також відомо, що армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. 

До слова, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об’єктах.

Теги: Ізраїль війна Україна Палестина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Ізраїлю видав наказ про повну блокаду Сектору Газа
Міністр оборони Ізраїлю видав наказ про повну блокаду Сектору Газа
Сьогодні, 12:57
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: чи вступить у війну Ліван
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: чи вступить у війну Ліван
Сьогодні, 13:15
Речник Кремля Пєсков переконує росіян, що західні союзники «забудуть про Україну»
Кремль пояснив, як хоче використати війну в Ізраїлі проти України
Сьогодні, 13:19

Політика

Зареєстровано законопроєкт про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства через війну
Зареєстровано законопроєкт про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства через війну
«Тисячі ракет проти мирних міст». Зеленський порівняв війни в Україні та Ізраїлі (відео)
«Тисячі ракет проти мирних міст». Зеленський порівняв війни в Україні та Ізраїлі (відео)
Міністр Кубраков може втратити посаду – нардеп
Міністр Кубраков може втратити посаду – нардеп
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Україна провела успішну рятувальну операцію
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Україна провела успішну рятувальну операцію
Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю
Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю
МЗС уточнило інформацію про постраждалих українців в Ізраїлі
МЗС уточнило інформацію про постраждалих українців в Ізраїлі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
53K
В Україні випав перший сніг
17K
Помер один із найвідоміших котів України (фото)
15K
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри
5564
«Її магічний голос із нами назавжди», – Зеленський висловив співчуття родині Ніни Матвієнко
4822
Єдиний можливий сценарій продовження війни для окупантів

Новини

КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Сьогодні, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Авіаудари по Сектору Гази й екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 04:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту