«Тисячі ракет проти мирних міст». Зеленський порівняв війни в Україні та Ізраїлі (відео)

«Однакове зло, і лиш одна відмінність – там терористична організація, яка ударила по Ізраїлю, тут терористична держава, яка ударила по Україні»

Війни в Україні та Ізраїлі відрізняються лише тим, що відбуваються вони в різних країнах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

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«Однакове зло, і лиш одна відмінність – там терористична організація, яка ударила по Ізраїлю, тут терористична держава, яка ударила по Україні. Наміри декларовані різні, але сутність – одна… Ви це бачите... Бачите таку ж кров на вулицях. Такі ж розстріляні автівки цивільних. Такі ж тіла людей, що були закатовані», – сказав він.

Зеленський зазначив, що останніми днями фокус світу спрямований на Близький Схід. Зеленський наголосив, що ніхто й ніколи не зможе забути того, що терористи зробили з Ізраїлем.

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«Тисячі ракет проти мирних міст. Розстріли людей просто в машинах на дорогах… Чоловіків і жінок, дітей… Нікого не жаліли. Вулиці, що залиті кровʼю. Заручники… Терористи самі ж дали світу кадри знущань, пишаючись ними. Жінки, яких били. Літні люди, які були викрадені зі своїх будинків… Вкрадені діти. І ми ще не знаємо, скільки людей захоплено та по-дикунськи вивезено терористами… Убитих навіть намагалися ще й принизити, знущаючись з їхніх тіл ....Все це ми бачили в Ізраїлі», – каже він.

Глава держави додав, що і ізраїльтяни, і їх журналісти, які побували в Україні на початку війни, стверджують, що бачили таке ж зло там, куди прийшли Росія.

«Європі варто бути активною. Сполученим Штатам варто бути активними. Китаю. Індії. Арабським державам варто відчути, як багато може зламатися, якщо дати терористам досягти їхніх цілей. Туреччина. Бразилія та вся Латинська Америка. Японія. Австралія. Канада. Держави Африки. Держави Центральної Азії. Корея. Пакистан. Індонезія. Карибський басейн. Тихоокеанські держави. Усім варто бути активними в захисті життя та міжнародного права! Не можна давати жодного шансу терору», – додав президент.

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Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі нові вибухи. Ракети влучили поблизу аеропорту під Тель-Авівом.

Також відомо, що армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

До слова, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об’єктах.