Євросоюз збирає екстрене засідання через напад на Ізраїль

Екстрене засідання міністрів закордонних справ відбудеться 10 жовтня

Європейський Союз проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ 10 жовтня через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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«Завтра я скликаю екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації в Ізраїлі та в регіоні», – написав він.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі нові вибухи. Ракети влучили поблизу аеропорту під Тель-Авівом.

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Також відомо, що армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

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До слова, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об’єктах.