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Ізраїль повернув контроль над усіма містами, захопленими бойовиками ХАМАС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль повернув контроль над усіма містами, захопленими бойовиками ХАМАС
фото ілюстративне

Наразі Ізраїль призвав 300 тисяч резервістів

Армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, передає The Guardian.

Наразі проводиться евакуація з усіх населених пунктів, розташованих поблизу кордону з Сектором Газа.

Зазначається, що Ізраїль все ще перебуває у стані підвищеної готовності на півночі. Зокрема, вчора там сталося кілька локальних інцидентів, але бойових дій немає.

Хагарі зазначив, що армія оборони Ізраїлю здійснює інтенсивні повітряні удари по Сектору Газа кожні чотири години. Ізраїль націлений тільки на місця, де присутні терористи. Країна атакує сотні цілей і вже йдеться про сотні загиблих терористів.

Також у Секторі Газа немає електрики. Ніхто не в'їжджає і не виїжджає з території.

Наразі Ізраїль призвав 300 тисяч резервістів. Кількість загиблих ізраїльтян становить близько 700 осіб, причому підтверджено загибель 73 солдатів.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Теги: Ізраїль війна

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