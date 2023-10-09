В Ізраїлі нові вибухи: ракети влучили поблизу аеропорту під Тель-Авівом (відео)

В Ізраїлі працює система ПРО «Залізний купол»

Сигнали тривоги про ракетний обстріл знову звучать у різних точках Ізраїлю, у тому числі в Тель-Авіві, Єрусалимі, Мевасерет Ціоні, Рішон ле-Ціоні, центральному районі Шфели та містах навколо Сектору Газа. Про це The Times of Israel та «Новини Ізраїлю».

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В Ізраїлі працює система ПРО «Залізний купол».

Згодом стало відомо про падіння ракети в аеропорту Бен Гуріон під Тель-Авівом.

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Служба швидкої допомоги «Маген Давид Адом» повідомляє, що її медики досліджують місцевість після повідомлень про ракетні удари, проте наразі про постраждалих нічого не відомо.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.