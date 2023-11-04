Ходжес пояснив, чому його прогноз щодо звільнення Криму не справдився

Генерал вірив, що союзники активніше допомагатимуть Україні

Екскомандувач збройних сил США Бен Ходжес пояснив, чому не здійснився його прогноз про те, що українські військові зайдуть до Криму влітку 2023 року. Мовляв, вірив, що союзники активніше допомагатимуть Україні. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Суспільний».

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«Я вірив, що Німеччина і США вирішать раніше це питання, щоб ми бачили, що Україна не лише виживає, а й може перемогти Росію», – сказав він.

Проте, він наголошує, якщо було б ухвалене політичне рішення, ми б надали все, що було необхідно, оскільки адміністрація дійшла до висновку, що це в наших інтересах, щоб Україна перемогла.

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«Але зараз ми приймаємо рішення дуже повільно і даємо, те що необхідно, з запізненням. Отже, моя помилка була в оцінці дій адміністрації США і німецького уряду, що вони будуть рухатися швидше», – додав він.

Раніше екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес пояснив, чому Захід так боїться розпаду Росії.

Крім того, Ходжес заявив, що закінчення термінів війни РФ проти України можна значно прискорити, якщо США і Європа в найкоротші терміни забезпечать ЗСУ масою зброї.

Також генерал Ходжес назвав три види зброї, яка потрібна Україні для перемоги над РФ.