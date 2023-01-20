Генерал Ходжес назвав три види зброї, яка потрібна Україні для перемоги над РФ

Ходжес: «Вже зараз українці могли б домогтися того, щоб Севастополь опинився в невигідному становищі для Чорноморського флоту РФ»

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Про це пише Newsweek.

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Йдеться, насамперед, про ракети ATACMS (армійський тактичний ракетний комплекс). Вони дозволили б Україні багато чого змінити на полі бою,

«Від Одеси до Севастополя по прямій – 300 км, тобто вже зараз українці могли б домогтися того, щоб Севастополь опинився в невигідному становищі для Чорноморського флоту РФ», – пояснив Ходжес.

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Другий вид озброєнь, який необхідний Україні, це малогабаритний високоточний боєприпас GLSDB. По суті, крилата бомба з радіусом дії 160 км, гібрид бомби GBU-39 і ракетний двигун M26. У боєприпасу немає величезної бойової частини, проте, як показала війна в Україні, точність важливіша за масу.

Gray Eagle – третє в списку необхідних озброєнь для України, складеному Беном Ходжесом. У порівнянні з попередніми версіями безпілотника, ударна дрона Gray Eagle здатна довше перебувати в польоті й літати на більшій висоті.

Завдяки цим безпілотникам Росія не встигатиме ремонтувати Кримський міст, БПЛА також може знаходити місця, звідки ЗС РФ завдають ракетних ударів по мирному населенню.

Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.