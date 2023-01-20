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Генерал Ходжес назвав три види зброї, яка потрібна Україні для перемоги над РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генерал Ходжес назвав три види зброї, яка потрібна Україні для перемоги над РФ
Ходжес вважає,що завдяки безпілотникам Росія не встигатиме ремонтувати Кримський міст
фото: BBC

Ходжес: «Вже зараз українці могли б домогтися того, щоб Севастополь опинився в невигідному становищі для Чорноморського флоту РФ»  

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає,  що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо західні країни поставлять ЗСУ три різновиди озброєнь. Про це пише Newsweek.

Йдеться, насамперед, про ракети ATACMS (армійський тактичний ракетний комплекс). Вони дозволили б Україні багато чого змінити на полі бою,

«Від Одеси до Севастополя по прямій – 300 км, тобто вже зараз українці могли б домогтися того, щоб Севастополь опинився в невигідному становищі для Чорноморського флоту РФ», – пояснив Ходжес.

Другий вид озброєнь, який необхідний Україні, це малогабаритний високоточний боєприпас GLSDB. По суті, крилата бомба з радіусом дії 160 км, гібрид бомби GBU-39 і ракетний двигун M26. У боєприпасу немає величезної бойової частини, проте, як показала війна в Україні, точність важливіша за масу.

Gray Eagle – третє в списку необхідних озброєнь для України, складеному Беном Ходжесом. У порівнянні з попередніми версіями безпілотника, ударна дрона Gray Eagle здатна довше перебувати в польоті й літати на більшій висоті.

Завдяки цим безпілотникам Росія не встигатиме ремонтувати Кримський міст, БПЛА також може знаходити місця, звідки ЗС РФ завдають ракетних ударів по мирному населенню.

Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.

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Теги: росія війна Севастополь українці Україна Кримський міст ворог військова техніка

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