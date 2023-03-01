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Війну можна зупинити вже цього року: генерал Ходжес назвав умову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війну можна зупинити вже цього року: генерал Ходжес назвав умову
За словами генерала, лідерам Заходу варто проявити рішучість у питаннях постачання зброї Україні замість того, щоб заводити розмови про затяжну війну
фото з відкритих джерел

Бен Ходжес: «Сукупний ВВП Сполучених Штатів і Євросоюзу приблизно в 20 разів перевищує російський»

Закінчення термінів війни РФ проти України можна значно прискорити, якщо США і Європа в найкоротші терміни забезпечать ЗСУ масою зброї. Про це заявив американський генерал і екскомандувач військами США на європейському континенті Бен Ходжес під час конференції у Вашингтоні «Діалог з безпеки США-Україна».

За словами генерала, лідерам Заходу варто проявити рішучість у питаннях постачання зброї Україні замість того, щоб заводити розмови про затяжну війну. «Цього не повинно бути. Війна може закінчитися вже цього року», – зазначив Ходжес.

Він також зазначив – якщо США приймають стратегічне рішення з приводу того, що Україна зобов'язана перемогти, то таку ситуацію необхідно забезпечити.

«Сукупний ВВП Сполучених Штатів і Євросоюзу приблизно в 20 разів перевищує російський. Тому це не повинно бути тривалою війною», – підсумував Ходжес.

Раніше генерал Ходжес назвав три види зброї, яка потрібна Україні для перемоги над РФ.

Триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

Теги: війна Європа Україна США росія

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