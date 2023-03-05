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Генерал Ходжес розповів, чому Захід боїться розпаду Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал Ходжес розповів, чому Захід боїться розпаду Росії
Росія матиме справу з катастрофічними наслідками, якщо використає свій ядерний арсенал, упевнений Ходжес
фото з відкритих джерел

Колишній командувач армії США в Європі переконаний, що Росія не застосує ядерну зброю

Екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес пояснив, чому Захід так боїться розпаду Росії, і чи застосує Москва ядерну зброю. Про це Ходжес розповів у інтерв’ю журналісту «1+1» Андрію Цаплієнку.

«Вони (на Заході, – ред.) налякані тим, що Росія може використати свою ядерну зброю. А якщо Росія розпадеться, ця зброя може опинитися в руках тих людей, яких Захід не хотів би бачити як власників такої зброї. Але хай не кажуть мені, що вірять в західні цінності, якщо неготові їх захищати», – наголосив генерал-лейтенант.

Генерал переконаний, що Росія не наважиться на ядерний удар, адже добре розуміє наслідки.

«Навіть при тому, що Росія має тисячі одиниць ядерної зброї, я не думаю, що вони їх використають. Вони не дадуть їм жодної переваги на полі бою. І на мій погляд, Росія матиме справу з катастрофічними наслідками, якщо використає свій арсенал. Я думаю, росіяни знають про все це», – сказав Ходжес.

«Ми маємо говорити всім навколо Путіна, всім елітам: «Ти, ти, ти, вас всіх повісять за воєнні злочини, тільки-но запрацює міжнародний трибунал. Ви будете відповідальні». Ми маємо про це говорити публічно», – наголосив екскомандувач військ США.

Раніше американський генерал і екскомандувач військами США на європейському континенті Бен Ходжес заявив, що закінчення термінів війни РФ проти України можна значно прискорити, якщо США і Європа в найкоротші терміни забезпечать ЗСУ масою зброї.

Також генерал Ходжес назвав три види зброї, яка потрібна Україні для перемоги над РФ.

 

Теги: росія зброя Європа трибунал Москва росіяни

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