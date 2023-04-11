ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес

Для успішного наступу на Крим Україні потрібна від Заходу високоточна зброя великої дальності

Екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес 10 квітня, в інтерв'ю DW розповів про те, що Збройні Сили України здатні звільнити анексований у 2014 році Росією Крим вже до кінця цього літа. Однак є нюанс.

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До кінця серпня поточного року українські війська зможуть звільнити анексований Росією півострів Крим за умови, що Захід надасть Києву високоточну зброю великої дальності.

«Думаю, що український Генштаб провів дуже хорошу підготовку того, що стане контрнаступом, коли буде створено відповідні умови. Це означає погодні умови , коли земля буде сухою, а також, і це головне, коли вони проведуть достатньо тренувань і вибудують свою логістику. Думаю, що ми побачимо дуже професійний наступ, дуже ефективний, і метою його буде ізолювати Крим та створити умови для його можливого звільнення пізніше у поточному році», – зазначив Ходжес.

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Ходжес назвав російську зброю своїм ровесником

Відповідаючи на уточнююче питання, чи дотримується він свого раніше прогнозу, що ЗСУ зможуть дійти до Криму вже влітку, екс-командувач військами США в Європі зазначив:

«Так, але до кінця серпня. Україна зможе звільнити Крим, якщо, і я завжди робив це застереження, якщо ми надамо їм високоточну зброю далекого радіусу дії, яка їм необхідна для цього. Так, безумовно, вони зможуть це зробити».

Оцінюючи наступальний потенціал ЗС РФ раніше в ході інтерв'ю, Бен Ходжес зазначив, що зброя, «яка Росія зараз дістає із запасів», приблизно її віку, «тобто йому років 65». «Росія не має інших можливостей для ведення наступу. Немає нічого для початку нового наступу», – підсумував екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

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Раніше, Бен Ходжес заявляв, що визволення Криму від російської окупаційної армії може стати вирішальною частиною війни Росії проти України.